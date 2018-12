Enigma natalício está a deixar os internautas com os nervos à "flor da pele".

Enigma de Natal...Consegue encontrar a meia?

Enigma natalício está a deixar os internautas com os nervos à "flor da pele".

Eis o enigma deste ano. O objetivo é encontrar uma meia perdida entre luzes, prendas, bonecos de neve e árvores de Natal. O desafio está a irritar os internautas que têm como principal obstáculo, as cores que dificultam todo o processo. No entanto, segundo o Daily Mail, são as mulheres quem mais rapidamente encontram a meia. Porque será?









E é com este enigma de Natal que toda a equipa da Radio Latina deseja-lhe Boas Festas!