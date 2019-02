Depois de "Lighter Weight" e "Just Like The First Time", surge agora o vídeo para o tema "Unfinished Business", realizado pelo próprio mentor e vocalista do projecto, Andrés Malta.

ENES apresentam o terceiro single do disco de estreia, "Charlie".

"Unfinished Business" tem como base uma forte caixa de ritmos com sintetizadores marcados e escuros, onde a guitarra reflete freneticamente os gritos de Charlie, personagem que vive a história retratada neste disco ao longo dos 9 temas que o constituem.





Sendo um dos temas mais negros e tristes harmonicamente, os ENES levam-nos a um momento catatónico onde Charlie é atingido com violência pela solidão e tenta desesperadamente desapegar-se daquilo que tão negativamente o influencia.



A banda apresenta-se em diversos concertos no mês de fevereiro, de norte a sul de Portugal.