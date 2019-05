Um deles estava escondido num sofá.

Encontrados três testamentos de Aretha Franklin

Aretha Franklin, 76 anos, incontestável 'rainha do soul', morreu de cancro a 16 de agosto de 2018 sem deixar testamento oficial. Quase um ano depois, foram agora encontrados na sua antiga casa, em Detroit, três testamentos escritos à mão pela própria, com datas distintas.



Dois deles datam de 2010 e estavam trancados num armário. O mais recente, que deverá anular os anteriores, foi encontrado num livro, entre as almofadas do sofá da sala de estar. David Bennett, advogado da artista por mais de 40 anos apresentou os documentos ao tribunal na passada segunda-feira, 20 de maio, mas ainda não se sabe se têm validade legal. "Não tenho a certeza se estes testamentos são válidos por lei", afirmou. Uma audiência está agendada para 12 de junho para decidir a validade dos documentos.

Os testamentos foram apresentados aos quatro filhos (Teddy, Kecalf, Clarence e Edward) e respetivos advogados, mas não foi possível chegar a acordo sobre a herança, revelou o advogado de Aretha. Dois filhos opuseram-se à divisão pedida para cantora mas não se sabe quem em concreto. Esta divisão pode atrasar todo o processo de partilhas.

O património da 'rainha do soul' está avaliado em cerca de 80 milhões de dólares (72 milhões de euros). Antes dos três documentos serem descobertos, o caminho legal seria dividir todo o legado pelos filhos, com apoio do tribunal. Resta saber agora o que acontece agora à fortuna que a cantora acumulou ao longo de uma carreira com mais de 50 anos.

Em abril deste ano, a cantora tornou-se a primeira mulher a receber individualmente um prémio Pulitzer - neste caso póstumo - (menção honrosa), juntando-se a outros 12 músicos como Bob Dylan, Scott Joplin ou John Coltrane. Também a prestigiada revista de música Rolling Stone considerou-a a maior cantora de todos os tempos, graças a êxitos como "Respect", "Chain of Fools" ou "Natural Woman".

Ana Patrícia Cardoso