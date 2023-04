A situação no setor da construção chegou ao Parlamento. Numa questão parlamentar, a deputada Semiray Ahmedova acaba de questionar os ministros das Classes Médias e da Economia sobre o que se passa no ramo.

Empresas em risco de falir na construção? Deputada pede explicações

A situação no setor da construção chegou ao Parlamento. Numa questão parlamentar, a deputada Semiray Ahmedova acaba de questionar os ministros das Classes Médias e da Economia sobre o que se passa no ramo.

Com a subida das taxas de juro, o aumento dos custos de produção e a quebra na atividade em pano de fundo, a deputada questiona os ministros sobre o número de empresas do setor que poderão estar em risco de despedir pessoas e de abrir falência. Quer também saber que impacto é que a situação poderá ter no desenvolvimento do setor imobiliário e da construção no país, a médio e longo prazo.

Na missiva, a deputada ecologista faz referência a declarações recentes da Câmara Imobiliária, que alertou para o risco de as empresas virem a despedir trabalhadores devido à situação atual.

Segundo o ministro do Trabalho, Georges Engel (LSAP), os salários nacionais atraem cada vez menos mão de obra para o Luxemburgo até porque os ordenados nos países vizinhos aproximam-se cada vez mais dos rendimentos luxemburgueses. Daí o ministro socialista considerar necessário propor outras vantagens. E, a redução do tempo de trabalho poderia ser uma delas.

A redução do tempo de trabalho no Luxemburgo vai ser sem dúvida um dos temas debatidos durante a campanha eleitoral com vista às eleições legislativas de 8 outubro. O primeiro-ministro, Xavier Bettel (DP), já se declarou contra a ideia. Leia aqui o artigo na íntegra.



Acidentes de trabalho mortais foram quatro vezes mais em 2022

Doze pessoas morreram na sequência de acidentes de trabalho, no Luxemburgo, durante o último ano. Em 2021, tinham sido três e em 2020, quatro.



Entre as principais causas da mortalidade no trabalho contam-se, segundo o jornal Contacto, os soterramentos e escavações (3), contactos com objetos ou equipamentos (3) e causas naturais (3), seguindo-se as quedas em altura (2) e atos violentos (1).

Por outro lado, o número de acidentes graves diminuiu. Em 2022, a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) contabilizou 183 acidentes de trabalho, por comparação com 222 em 2021 (em 2020, primeiro ano da pandemia, foram registados 96).

A construção foi a área de atividade que registou mais acidentes de trabalho no último ano. Com 413 ocorrências confirmadas pela ITM, o setor representou um quarto do total (25,01%) dos acidentes de 2022.

Comunais 2023. Há comunas que não vão a votos por falta de candidatos

Bourscheid, Nommern, Stadtbredimus, Vichten, Weiler-la-Tour e Winseler. Estas são as seis comunas em que os residentes foram dispensados de votar a 11 de junho, nas eleições comunais.

Uma informação avançada pelo Ministério do Interior à Rádio Latina. A razão apontada é muito simples: não há candidatos suficientes para que se realizem eleições. Quer isto dizer que o número de candidatos é igual ou menor aos postos disponíveis.

Mas como então decidir quem vai assumir o lugar de burgomestre ou de vereador? Segundo o Ministério do Interior cabe aos candidatos decidirem e votar entre si quem assume que posto político na comuna. Leia aqui o artigo na íntegra.

49.º aniversário do 25 de Abril. "É preciso defender a democracia”

No Luxemburgo, não há sessão solene no Parlamento, nem desfile popular pela Avenida da Liberdade, mas os 49 anos da “Revolução dos Cravos” estão na memória dos ‘portugueses de cá’.

Isabel Wiseler-Lima tinha 13 anos no dia 24 de abril de 1974. Passados 49 anos do histórico dia que libertou Portugal da ditadura, a eurodeputada eleita pelo Partido Cristão Social (CSV) revelou à Rádio Latina que, apesar de muito nova na altura, viveu o momento com intensidade.

A eurodeputada luxemburguesa de origem portuguesa lembrou ainda que o 25 de Abril abriu as portas da União Europeia a Portugal e insta os mais novos a defender a democracia. Isabel Wiseler-Lima critica aqueles que põem em causa a liberdade que foi conquistada na “Revolução dos Cravos”.

A Rádio Latina ouviu também o deputado português Paulo Pisco, eleito pelo Partido Socialista para o círculo da Europa. O parlamentar recorda a mudança na vida das pessoas a partir desse momento histórico e alerta ainda para o perigo dos extremismos, que podem pôr em causa a conquista da liberdade. Oiça aqui as declarações dos parlamentares.

Sporting regressa aos triunfos ao bater Vitória em Guimarães

O Sporting regressou ontem aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Vitória por 2-0, em Guimarães, no encontro de encerramento da vigésima-nona jornada.

Na classificação, o Sporting segue em quarto, com 61 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o quinto desaire nos últimos seis jogos, caiu para sétimo, mantendo-se com 41 pontos.

