Empresas. Até 300 mil euros de financiamento público para veículos pesados de emissões zero

Ajuda às empresas de transporte de mercadorias. Como previsto no acordo da tripartida de março, as empresas do setor poderão receber até 300 mil euros para a aquisição de veículos com zero emissões.

A medida é temporária e faz parte da estratégia de luta contra as alterações climáticas. Em comunicado conjunto, os ministérios da Economia, Energia, Ambiente e Mobilidade, indicam que o novo regime de ajudas se destina a empresas que tencionem converter a frota de veículos de transporte rodoviário de mercadorias em veículos com zero emissões.

O objetivo é “encorajar as empresas a investir nas tecnologias com ‘zero emissões’ para reduzir o impacto ambiental nas suas atividades de transporte rodoviário de mercadorias”.

Investigação clínica luxemburguesa com cunho português

O Governo acaba de atribuir quatro bolsas de investigação destinadas a financiar projetos na área da saúde. Dois desses projetos são liderados por médicos portugueses.

Os doutores José Batista da Costa e José Pereira.

O médico José Pereira trabalha no Rehazenter – Centro Nacional de Readaptação Funcional e de Readaptação e quer tratar os espasmos (contração involuntária dos músculos) pelo frio (crioneurolise). Uma técnica inovadora que já deu resultados em três dos pacientes do Rehazenter no âmbito do estudo de viabilidade prévio à investigação clínica.

José Batista da Costa é urologista no Hospital de Kirchberg e estuda os cancros da bexiga e da próstata. Mais precisamente, o cirurgião português quer individualizar o tratamento dos pacientes oncológicos para lhes evitar complicações inúteis. O doutor defende que “cada cancro é diferente e como tal deve ter tratamento diferenciado (radiologia e/ou cirurgia). Leia aqui o artigo na íntegra e oiça as declarações dos investigadores clínicos.

Comunais 2023. Apenas 15% de estrangeiros inscritos para votar na capital

A cidade do Luxemburgo apresentou os seus números de inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho. Depois de o prazo de recenseamento ter terminado esta segunda-feira, a autarquia revela que apenas 15,5% dos estrangeiros é que estão inscritos nos cadernos eleitorais.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

A comuna da capital tem 81.130 residentes não-luxemburgueses, sendo que estão inscritas 12.626 pessoas. Ou seja, ficaram ainda de fora 68.504 cidadãos. Mesmo assim, o número de inscritos é praticamente o dobro dos 6.487 em 2017.

Entre os portugueses, a média de inscritos é praticamente a mesma. Em 10.299 residentes com passaporte português, apenas 1.633 estão inscritos, ou seja 15,8%, sendo que 8.666 lusos não se inscreveram. Leia aqui o artigo completo.

Quinta edição da "Semana dos Recursos Espaciais" arranca esta quarta-feira com 1.300 inscritos

O Luxemburgo vai organizar a quinta edição da "Semana dos Recursos Espaciais" (Space Resources Week), durante três dias, entre esta quarta (19) e sexta-feira (21).

Esta é considerada a maior conferência mundial dedicada exclusivamente ao tema da exploração e utilização de recursos do espaço, e vai contar com 1.300 participantes (400 de forma presencial).

O ministro da Economia, Franz Fayot, vai fazer o discurso de abertura às 9h desta quarta-feira. Depois, começam os vários seminários e conferências, que este ano têm como tema central o "desenvolvimento de um ecossistema inclusivo para a utilização dos recursos espaciais em benefício da humanidade".

Cidade do Luxemburgo doa cinco autocarros escolares à Ucrânia

A cidade do Luxemburgo doa cinco autocarros escolares à Ucrânia. O pedido foi feito pelo próprio governo ucraniano e a ação insere-se na campanha de solidariedade lançada pela Comissão Europeia e que se intitula “Autocarros escolares para a Ucrânia”.

Luxemburgo já mobilizou 100 milhões de euros para ajudar a Ucrânia "O apoio financeiro permite à Ucrânia manter as suas infraestruturas e serviços essenciais, preservando o Estado".

Num comunicado, a autarquia informa que os autocarros são pequenos, maneáveis e confortáveis, podendo assim circular nas ruas estreitas. As viaturas vão circular na cidade de Kherson, gravemente atingida pela ocupação russa.

Os antigos autocarros do serviço da cidade do Luxemburgo (AVL) vão assim contribuir para transportar as crianças, em segurança, para a escola, podendo também servir, caso seja necessário, à evacuação da população da região de Kherson.

Dia de tripartida da indústria

É hoje que a reunião tripartida do setor da indústria se realiza. Este encontro acontece a pedido da OGBL e LCGB, depois de duas empresas terem anunciado centenas de despedimentos.

A Dupont Teijin Films e a Husky Technologies pretendem cortar 155 e 160 postos de trabalho, respetivamente, no Luxemburgo. Ao longo do dia de hoje, governo, sindicatos e patronato vão abordar o futuro da indústria no país e tentar encontrar soluções para ajudar as empresas.

A Husky Technologies, com sede em Dudelange, anunciou no final de mês de março que vai cortar 155 postos de trabalho fazendo parte de uma estratégia para superar os desafios que o setor industrial atravessa. A DuPont Teijin Films (DTF), empresa norte-americana, vai cortar 160 postos de trabalho na fábrica em Contern. A DuPont é uma das maiores empresas do mundo nos setores da química e da biologia.

Nova descida dos combustíveis

A gasolina 95 octanas está mais barata esta quarta-feira. O preço cai dois cêntimos por litro comparativamente ao de terça-feira. Este combustível custa agora 1,60 euros por litro.

O gasóleo também está mais barato. A descida é de cerca de dois cêntimos. Agora, é vendido a 1,45 euros por litro.

Planeamento Familiar quer gratuitidade dos preservativos

Ainda há margem para melhorar. Com vista às eleições legislativas, o Planeamento Familiar apresentou um caderno de ideias para o governo que sair das urnas. Modernizar o direito ao aborto, contracetivos gratuitos ou ainda a educação sexual nas escolas são alguns dos temas abordados.

Casamentos de menores. "Autodeterminação da mulher tem de ser garantida" O Planeamento Familiar (PF), organismo que, entre outras missões, defende os direitos das raparigas e mulheres, diz que o princípio da autodeterminação da jovem tem de ser garantido a todo o custo, no âmbito dos casamentos de menores.

Embora a maioria dos contracetivos é gratuita, o Planeamento Familiar lamenta que os preservativos não estejam incluídos na gratuitidade. Segundo o organismo, os preservativos são cada vez menos utilizados, o que poderá explicar um aumento da taxa de certas doenças, como a sífilis, por exemplo.

A educação sexual nas escolas é por isso muito importante, segundo o Planeamento Familiar que defende que os professores sejam formados para transmitir as informações de forma adaptada à idade das crianças. Para além disso, o organismo defende um aumento do prazo de 12 para 14 semanas para a realização de um aborto. Ainda neste mês de abril, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, afirmou que o Governo estava a estudar essa possibilidade.

Não há “Estado da Nação” em 2023

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, não vai proferir o tradicional discurso sobre o Estado da Nação este ano. Uma informação avançada pelo jornal Luxemburguer Wort e confirmada pelo Ministério de Estado.

Segundo o ministério, o último discurso teve lugar no passado mês de outubro. Ora, este ano, as eleições legislativas são justamente a 8 de outubro e não faria sentido o primeiro-ministro falar ao país nessa altura.

Habitualmente, a declaração sobre o Estado da Nação ocorre na primavera, mas Bettel alterou a data para outubro no ano passado e não quer agora voltar a alterar. A pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia foram, na altura, as razões apontadas para alterar a data habitual de maio para outubro.

Bettel em Estrasburgo para debate sobre futuro da Europa

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi hoje ao Parlamento Europeu debater o futuro da Europa. Bettel foi o convidado do plenário "This is Europe" (Isto é Europa).

Este é o nono debate plenário "This is Europe", uma iniciativa em que o Parlamento Europeu convida chefes de Estado e de Governo da União Europeia para refletir sobre o futuro.

Monica Semedo de novo suspensa por assédio moral

A eurodeputada luxemburguesa Monica Semedo é sancionada pela segunda vez por assédio moral sobre os seus assistentes no Parlamento Europeu (PE). Esta nova acusação data de março de 2022.

A deputada europeia, filha de cabo-verdianos, é obrigada a ficar dez dias sem frequentar as bancadas do Parlamento Europeu, período durante o qual não terá salário.

Mónica Semedo poderá recorrer da decisão da comissão consultiva do PE. Em 2021, Semedo foi suspensa por 15 dias igualmente devido a assédio moral.

Atletismo. Zero casos de doping no Luxemburgo em 2022

A Agência Antidoping do Luxemburgo (ALAD) não registou nenhum caso positivo entre os atletas luxemburgueses em 2022. Já tinha sido o caso no ano anterior. Esta é a principal conclusão do relatório anual da agência.

Segundo o relatório, foram feitos 230 testes a atletas de elite de diferentes modalidades. A maioria (203) foram testes à urina realizados no Luxemburgo e outros 27 no estrangeiro.

Do total, 125 despistagens ocorreram durante competições e 78 a pedido das federações. A Agência Mundial Antidopagem foi responsável por 54 destas fiscalizações a atletas luxemburgueses no âmbito de competições internacionais.

