Empresa luxemburguesa vai dar um dia de descanso (a mais) por mês aos trabalhadores

É uma medida em prol do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Uma empresa luxemburguesa vai dar um dia extraordinário de descanso, por mês, a todos os trabalhadores.

É uma medida em prol do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Uma empresa luxemburguesa vai dar um dia extraordinário de descanso, por mês, a todos os trabalhadores.

“Quality Time” é o nome da nova folga a que terão direito os trabalhadores do Banco Raiffeisen a partir de janeiro, segundo um comunicado divulgado pelo grupo.



O banco frisa que a medida surge numa altura em que se debate a redução do tempo de trabalho, mas também num contexto de penúria de mão de obra.

De acordo com o site da revista Paperjam, o “Quality Time” do Raiffeisen difere de um dia de férias normal já que terá de ser tirado durante o mês em curso. Na prática, são oito horas que poderão ser tiradas em dois dias. Outra diferença é que não se trata de um direito, mas sim de uma espécie de bónus. Isto porque, consoante as necessidades da empresa, os trabalhadores poderão ver o pedido ser recusado.

Index. Rendas tidas em conta, preços da habitação não

A indexação dos salários e pensões depende da evolução dos preços, mas os da habitação não contam.

Escutado pela Rádio Latina, Marc Ferring, do departamento de Índice dos Preços do Instituto Nacional de Estatística (Statec), explicou que o custo da habitação para venda não é tido em conta porque comprar casa ou apartamento é considerado um “investimento” e não uma “despesa de consumo”. Oiça aqui as declarações.

Duas ou três indexação dos salários e pensões em 2023

Duas é certo, três… talvez. Trabalhadores e reformados vão ver os rendimentos serem adaptados à inflação pelo menos duas vezes em 2023. O ano de 2023 começará com uma indexação salarial, a que se seguirá outra no primeiro trimestre, em abril de 2023, e que corresponde à que deveria ter acontecido em junho de 2022, mas foi adiada para o próximo ano. Estes dois aumentos salariais vão mesmo acontecer. Contudo, “poderá haver ainda uma parcela adicional no quatro trimestre de 2023”.

Esta terceira indexação salarial vai depender de dois fatores: o preço dos produtos petrolíferos que afeta os preços do gasóleo e gasolina, e a posição do euro face ao dólar, que incide diretamente sobre os preços dos produtos importados. Para o Statec, dado o “contexto atual dominado por incertezas e extrema volatilidade” é difícil fazer previsões.

O Statec prevê uma inflação de 6,4% para este ano (face a 6,6% na previsão de setembro de 2022) e de 3,4% para 2023 (face a 6,6% anteriormente).

Crise energética. Luxemburgo reduziu consumo de gás natural em 36% no mês de outubro



O Luxemburgo continua a superar a meta de redução do consumo de gás natural, acordada em 15% pela União Europeia.



De acordo com a mais recente avaliação, apresentada esta terça-feira pelo ministro da Energia, Claude Turmes, no passado mês de outubro a redução foi de 36%, quando comparado com o período de referência dos anos 2017 a 2022. Já em setembro a redução foi de 26% e em agosto de 37%.



Apesar do sinal positivo, o ministro da Energia pede cautela e lembra que "se as temperaturas caírem após este mês relativamente quente de outubro, o consumo de gás relacionado ao aquecimento poderá aumentar consideravelmente". Daí o apelo para economizar energia.



Ainda neste contexto, desde esta segunda-feira, 32 comunas, ou seja, um terço das autarquias do Luxemburgo, já passaram a desligar a iluminação das vias públicas durante determinado período da noite.

Grão-Duque herdeiro, Paulette Lenert e Franz Fayot em visita aos EUA

O Luxemburgo está a organizar uma visita de trabalho aos Estados Unidos, desde domingo até à próxima quinta-feira.

A delegação é encabeçada pelo Grão-Duque herdeiro Guillaume e conta ainda com a vice-primeira-ministra e ministra da Saúde, Paulette Lenert, e com o ministro da Economia, Franz Fayot.

A visita, centrada no setor de tecnologias da saúde, começou num hospital de Boston e segue para Nova Iorque, onde também vai incluir uma componente espacial.

Entre outros eventos, a delegação luxemburguesa vai participar na 10ª cerimónia dos prémios Luxembourg-American Business Award, que este ano é atribuído à empresa norte-americana DuPont, que tem uma unidade de produção em Contern.

Há menos residentes a procurar outros países para realização de ressonâncias magnéticas



O Luxemburgo dispõe, desde outono 2020, de onze aparelhos de ressonância magnética (IRM), mais quatro comparando com julho de 2019. Um reforço que tem repercussões nas ressonâncias magnéticas feitas no estrangeiro.



Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar, as estatísticas demonstram que desde que o Grão-Ducado aumentou o número de aparelhos, há menos pessoas que se dirigem aos países vizinhos.



Em 2017 foram realizadas um total de 49.644 ressonâncias, incluindo 2.434 no estrangeiro (4,7% do total entre exames feitos no Luxemburgo e no estrangeiro) contra um total de 78.889 em 2021, incluindo 1.768 no estrangeiro (2,2% do total).



A ministra salienta, no entanto, que estes dados têm de ser vistos com precaução, até porque os sucessivos confinamentos durante a pandemia, tiveram repercussões nas deslocações ao estrangeiro.

Parque de estacionamento em redor da “Mulher Dourada” deverá desaparecer

O parque de estacionamento na praça da Constituição, na capital, ao lado do monumento da “Mulher Dourada” (Gëlle Fra, em luxemburguês) deverá desaparecer. Uma informação avançada pelo ministro das Obras Públicas, François Bausch, em resposta parlamentar.

Segundo o ministro, o monumento da mulher dourada, como também a vista sobre o vale da Pétrusse deverão ser enaltecidas durante a remodelação daquele local.

O projeto deverá ser finalizado nos próximos meses, sendo que ainda não foi avançada data para o início das obras.



Capital. Inscrições abertas para "Aktioun Bambësch"

A autarquia da Cidade do Luxemburgo abriu as inscrições para as atividades de lazer para crianças do ensino primário, conhecidas como Aktioun Bambësch, marcadas para o final do ano.

As atividades são dirigidas a crianças dos ciclos 1.2 a 4.2, que vão ser orientadas por animadores e educadores entre os dias 27 e 30 de dezembro de 2022.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, com o prazo até 17 de novembro.

A comuna da capital refere numa curta nota de imprensa que há também autocarros disponibilizados nos bairros da capital para transportar as crianças nos dois sentidos.

O formulário de inscrição está disponível no site capel.vdl.lu.





Combustíveis estão mais caros

Os preços da gasolina 95 e do gasóleo aumentam esta terça-feira.

As tarifas da gasolina sem chumbo 95 sobem 7,6 cêntimos para 1,798 euros por litro.

No caso do gasóleo, a subida é de 5,8 cêntimos para 1,888 euros por litro.

34 dias de teletrabalho para os transfronteiriços franceses

É oficial. A ministra das Finanças, Yurico Backes, e o seu homólogo francês, Bruno le Marie, assinaram a adenda ao tratado fiscal bilateral que aumenta de 29 para 34 os dias de teletrabalho por ano para os transfronteiriços franceses.

A partir de 2023, os trabalhadores do Luxemburgo residentes em França passam a beneficiar de mais cinco dias de teletrabalho por ano, sendo estes unicamente tributados no Luxemburgo.

Diariamente, 117 mil residentes em França viajam até ao Grão-Ducado onde estão empregados. Os transfronteiriços franceses passam assim a beneficiar dos mesmos dias em que podem ficar em casa a trabalhar que o transfronteiriços belgas. Atualmente, os transfronteiriços alemães são os que beneficiam de menos dias de teletrabalho por ano, um total de 19 dias, mas um acréscimo de mais dias está já em estudo.

Jean Asselborn faz declaração anual sobre política europeia e internacional

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, faz esta terça-feira a sua declaração anual sobre a política europeia e internacional. A alocução do chefe da diplomacia luxemburguesa está marcada para as 14:30, na Câmara dos Deputados.

Asselborn deverá apresentar as grandes linhas da política de asilo e de imigração do Luxemburgo, passando em revista os grandes dossiês da agenda internacional e europeia.

Já na quarta-feira o Parlamento reage à declaração de Asselborn. Tanto a intervenção do ministro, como o debate poderá ser acompanhado em direto no site da Câmara dos Deputados (www.chd.lu).

Donald Trump promete “um grande anúncio” para 15 de novembro

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem mencionado a possibilidade de uma nova candidatura à Casa Branca, prometeu fazer “um grande anúncio” a 15 de novembro.

Segundo o jornal Politico, muitos republicanos pediram ao ex-presidente que esperasse pelas eleições, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado serão renovados, assim como os governadores de 36 estados e três territórios.

A média ponderada das sondagens indica que os republicanos têm 55% de hipóteses de conquistar o poder no Senado e 84% de reconquistar a Câmara dos Representantes.

Portugal inicia Mundial de hóquei em patins com vitória sobre a França

A seleção portuguesa de hóquei em patins iniciou a defesa do título mundial com um triunfo por 5-1 sobre a França, na primeira jornada do grupo A da prova, que decorre em San Juan, na Argentina.

Portugal soma três pontos, os mesmos da Itália, que bateu o Chile por 8-3 no outro jogo do grupo, sendo que nesta terça-feira a formação lusa defronta os italianos, antes de fechar a fase de grupos diante dos chilenos, na quarta-feira.

O Mundial de hóquei em patins decorre até domingo, em San Juan.

