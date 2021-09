O ministro das Comunidades do arquipélago, Jorge Santos, esteve este fim de semana no Luxemburgo.

Empreendedorismo

Luxemburgo vai acolher fórum empresarial da diáspora cabo-verdiana

O ministro das Comunidades do arquipélago, Jorge Santos, esteve este fim de semana no Luxemburgo.

O Luxemburgo e Angola são os dois países escolhidos pelo Governo de Cabo Verde para acolher dois fóruns empresariais da diáspora. A medida foi anunciada pelo ministro das Comunidades do arquipélago, Jorge Santos, que esteve este fim de semana no Luxemburgo.

Ouvido pela Rádio Latina, o governante explicou que o objetivo passa por captar investimento de empresários da diáspora.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Jorge Santos esteve reunido no sábado com a comunidade, na capital, para explicar o programa de Governo aos emigrantes. Entre as medidas anunciadas, estão a criação do Conselho das Comunidades e a criação de uma fundação pública da diáspora, já em 2022.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Quanto às principais queixas que a comunidade apresentou ao ministro, destaque para o "mau tratamento" dado pelas alfândegas cabo-verdianas aos emigrantes, o crónico problema dos transportes aéreos nacionais ou a falta do reforço diplomático na Embaixada de CaboVerde no Luxemburgo.

Jorge Santos é o entrevistado desta semana do programa Morabeza, da Rádio Latia, que vai para o ar no domingo (19 de setembro), às 11h.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.