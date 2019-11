A atriz deu uma entrevista à revista Vogue britânica em que diz ter superado a pressão social para casar e ter uma família e que é feliz sozinha.

Emma Watson. "Não estou solteira, sou a minha própria parceira"

Com 29 anos, a atriz e ativista Emma Watson prefere usar a expressão "auto-parceira" ('self-partened', em inglês) para definir o seu estado civil.

Isto porque considera que a palavra 'solteira' é um termo com uma conotação depreciativa, contou em entrevista à 'Vogue'.

O caminho até chegar ao ponto em afirmar que está bem sozinha não foi fácil. A atriz da saga 'Harry Potter' confessou que lutou contra a ansiedade ao aproximar-se dos 30 sem o que a sociedade considera o ideal para uma mulher: uma carreira estável, marido e filhos.

"Se não construíste uma casa, não tens um marido e um bebé, estás a completar 30 anos e não estás num lugar incrivelmente seguro e estável na carreira.... há uma quantidade incrível de ansiedade", explicou. Isto porque, segundo Watson, existe uma quantidade de "mensagens subliminares" que a sociedade envia para as mulheres.

Apesar de nem sempre pensar assim, a atriz admite ultrapassou a questão e que está numa posição confortável agora. "Nunca acreditei em toda a história do 'Eu sou feliz solteira'", disse.

No entanto, foi mudando de opinião aos poucos. "Demorei muito tempo mas estou muito feliz assim, comigo. Eu digo que sou auto-parceira".

Na entrevista, Emma também falou do seu percurso enquanto ativista dos direitos das mulheres e embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres e defensora da campanha HeForShe, que procura instigar os homens a defenderem a igualdade de género.

Sexismo na infância

Emma relembrou as próprias experiências de sexismo, afirmando que sofreu discriminação de género desde os oito anos de idade, quando começou a carreira no cinema, nos filmes da saga 'Harry Potter'. "Ao crescer, fui sexualizada pela imprensa de uma maneira que seus colegas Harry Potter não foram e sofri com isso. Era muito jovem para perceber", afirmou.

Emma está prestes a voltar aos ecrãs no filme 'As Mulherzinhas', realizado por Greta Gerwig.