Na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, onde começou o projeto-piloto, já é tudo digitalizado. O mesmo se espera para a Embaixada no Luxemburgo.

Transformação digital

Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo vai acabar com ‘papeladas’

Na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, onde começou o projeto-piloto, já é tudo digitalizado. O mesmo se espera para a Embaixada no Luxemburgo.

Os serviços consulares da Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo estão em transformação digital. Depois de um projeto-piloto de modernização dos postos consulares, que começou em Lisboa, os serviços no Grão-Ducado já estão a implementar inovações.



Otávio Correia, chefe de missão da Embaixada de Cabo Verde em Portugal e gestor do projeto “Diáspora Digital”, esteve de passagem no Luxemburgo e explicou à Rádio Latina que o objetivo é evitar o papel, pedir, pagar e obter os documentos automaticamente ‘online’.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Otávio Teixeira garantiu ainda que vai ser apresentada em breve uma aplicação para telemóveis que permite também enviar fotografias de documentos, fazer captura de impressão digital e assinatura online.

Já o embaixador do arquipélago no Grão-Ducado, Carlos Semedo, lembrou a drástica redução do tempo de espera da renovação dos passaportes como um primeiro exemplo desta transformação digital. No entanto, diz esperar que no Luxemburgo se possa também reduzir a prestação de outros serviços.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Depois da experiência piloto em Lisboa, Cabo Verde aposta agora na modernização dos restantes serviços consulares, incluindo o do Luxemburgo.

Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.