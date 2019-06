O hacker pediu um resgate de 132 mil euros ao grupo britânico para não divulgar o material não editado.

Em resposta a hacker, Radiohead divulgam gravações inéditas que tinham sido pirateadas

Os Radiohead divulgaram esta semana 18 horas de gravações inéditas feitas para o álbum OK Computer, de 1997. A banda disponibilizou este material em bruto na plataforma Bandcamp ao preço de 18 libras após o arquivo pessoal do vocalista Thom Yorke ter sido, alegadamente, pirateado por um hacker que pediu um resgate de 150 mil dólares (cerca de 132 mil euros) para não oferecer as gravações aos internautas.

Em vez de aceitar a chantagem, ou ignorá-la, conta o guitarrista Jonny Greenwood, a banda decidiu comercializar as gravações e destinar as receitas aos Extinction Rebellion. A banda autorizou ainda o grupo de activistas climáticos a usar a música Idioteque para um vídeo promocional.

O material agora à venda é constituído por 18 faixas com a duração de cerca de 1 hora cada, que estarão disponíveis durante 18 dias (a contar da passada segunda-feira). Thom Yorke avisou que ‘não é muito interessante. E é imenso”. E, adiantou Greenwood, ’nunca foi previsto para consumo público’.

No entanto, isso não será verdade para os fãs do grupo britânico e especialmente de OK Computer, o terceiro álbum dos Radiohead, editado em 1997 e considerado por revistas da especialidade como um dos melhores álbuns de sempre de música popular. Entre as gravações a que os fãs terão acesso figura uma versão completa do tema True Love Waits, que só seria incluída no álbum de 2016 A Moon Shaped Pool e uma gravação de 11 minutos de Paranoid Android, uma das canções chave de OK Computer.

Banda de culto, mas também com imenso sucesso nas listas de vendas, os Radiohead conheceram o estrelato logo com o primeiro single, Creep, de 1991, a ser incluído no primeiro álbum da banda, Pablo Honey. A banda originária de Abingdon-on-Thames vendeu ao longo da careira mais de 30 milhões de álbuns, conseguindo raramente decepcionar os críticos.

Telma Miguel