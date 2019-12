Para muitos, a nova década começa assim que terminarem de soar as 12 badaladas. Os mais rigorosos sustentam que será preciso chegar ao fim de 2020 para realmente fazer a transição.

Em 2020 muda mesmo a década? As opiniões divergem

Às 00h, quando derem as 12 badaladas, se disser adeus a 2019 e se fizer um brinde a 2020 não se está a apenas a dar as boas-vindas a um novo ano. Estar-se-á a entrar também numa nova década.

Pelo menos, são essas as contas feitas por alguns. Mas há quem defenda que a década só começa verdadeiramente no final do próximo ano, com a transição para 2021.

Quem defende esta última hipótese está-se a basear no facto de não existirem anos zero e utiliza a mesma regra, seguindo o calendário gregoriano, que é usada para contar a passagem dos séculos. A mudança destes é contabilizada a partir do algarismo 1. Exemplificando, o primeiro ano deste século foi 2001 e não 2000.

Por outro lado, os que defendem que a década acaba com o fim de 2019, seguem o convencionalismo cultural que define como começo da década o ano redondo que lhe dá início e simultaneamente nome. Ou seja, se, por exemplo, os anos 80 ou 90, do século XX, tiveram o seu início em 1980 e 1990, respetivamente, também os anos 00 no ano 2000, os anos 10 em 2010 e agora os anos 20 de 2020 terão seguido a mesma lógica.



Na realidade, tudo depende da forma como se contam os anos, ainda que em termos matemáticos a versão mais rigorosa seja a que defende que é no fim de ano redondo, neste caso 2020, que começa realmente a nova década.

Assim, quem quiser festejar a passagem de mais uma década seguindo a regra à risca vai ter de esperar por 31 de dezembro de 2020.

Aqueles que dão mais valor às palavras e menos aos números, podem celebrar a mudança já hoje à meia-noite e aproveitar o ano zero para fazer um verdadeiro reset e repescar as resoluções de outros anos (e décadas) que ficaram por cumprir.

E se as que estiverem guardadas para os próximos 12 meses não forem realizadas ou não passarem dos desejos formulados nas 12 passas, é simples: a 31 de dezembro de 2020 é só pôr o calendário pessoal em pausa, adotar a regra matemática e dar as boas vindas aos 10 anos futuros que 2021 inaugurar.

