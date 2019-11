Elton John acompanhou Freddie Mercury nos seus últimos dias e na autobiografia que lança agora lembra a fragilidade do vocalista dos Queen, mas também os traços de excentricidade que manteve até ao fim.

Elton John lembra últimos dias de Freddie Mercury. "Estava quase cego mas continuava a ser o Freddie"

No livro 'Eu, Elton John' (edição portuguesa pela Porto Editora), com lançamento mundial marcado para este mês, o cantor de 72 anos, partilha as suas memórias das visitas que fez a Freddie Mercury, pouco tempo antes de este morrer de SIDA, aos 45 anos, em 1991.

Segundo o músico de 'Rocketman', o vocalista dos Queen manteve, na altura, segredo sobre a doença que sofria, mas os sinais de que o seu estado era grave tornaram-se demasiado evidentes para os amigos mais próximos.

"Visitei-o muitas vezes quando ele estava a morrer, embora nunca pudesse ficar mais do que uma hora. Era muito perturbador - acho que ele não queria que eu o visse daquela maneira", começa por recordar Elton John em passagens da sua biografia, citadas pelo jornal 'Daily Mirror'.

Lembrando o aspeto debilitado do cantor dos Queen, detalha que este "estava muito frágil para conseguir sair da cama, quase cego e o seu corpo coberto de lesões [na pele] de sarcoma de Kaposi."

No entanto, prossegue Elton John, havia ainda uma réstia daquilo que Freddie Mercury era e representava. "Definitivamente, ainda era o Freddie, mexericando, completamente excessivo. Não conseguia perceber se ele não tinha noção do quão perto estava da morte ou se o sabia perfeitamente bem mas estava determinado a não deixar que aquilo que lhe tinha acontecido o impedisse de ser ele próprio."

Conselheiro e amigo nas horas difíceis

Na sua autobiografia, o cantor recorda outros momentos da sua amizade com o vocalista dos Queen e de como este foi um dos que o alertou para o excesso de consumo de drogas - na década de 1980 Elton John estava no auge da sua dependência - e lhe implorou que fizesse uma desintoxicação.O tema da dependência de drogas é amplamente abordado no livro, que contém mais de 300 páginas.

A sua conturbada relação com a fama, nos primeiros anos, e o respetivo escrutínio da sua privada que daí adveio agravaram o consumo de substâncias, por parte do cantor, que travou sempre uma luta difícil para superar problemas emocionais da sua infância.

Um livro aberto sobre a vida de Elton John

Nesta autobiografia, lançada esta semana, estão descritas sete décadas de altos e baixos, onde se inclui meio século de uma carreira dedicada à música.

Tal como o filme, 'Rocketman', que se inspira no que acaba por ser retratado no livro, este desvenda como nasceram as canções que o músico britânico criou e interpretou e que fazem parte da vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

Na biografia não há tabus e os momentos menos bons são mostrados com a mesma importância do estrelato.

Da infância e da relação conturbada com os pais, passando pelas noites loucas e as festas que o afundaram numa espiral de dependência, até às mais recentes revelações sobre o seu estado de saúde, 'Eu, Elton John' põe a nu o lado mais difícil da vida do artista, sem perder o traço do fino humor britânico.

Por outro lado, há espaço para o glamour e as histórias de amizades com outras lendas da música, como John Lennon ou George Michael, além do já mencionado Freddie Mercury, a par da sua conhecida ligação à Princesa Diana e a Gianni Versace, ambos já falecidos.

Brutalmente honesto, refere a editora, 'Eu, Elton John' não poupa palavras para descrever os piores momentos que o artista viveu, as tentativas de suicídio e a viagem emocional para a reabilitação, mas também para sublimar o amor por David Furnish e a paternidade ao lado do seu companheiro de longa data.

O livro é o espelho de uma vida inteira onde se vê Reginald Dwight (nome verdadeiro do cantor) transformar-se em Elton John e este no homem que foi mudando até se tornar no que é hoje.



