A devastação "apocalíptica" que o país tem sofrido, como destacou o cantor britânico, continua a mobilizar a solidariedade de várias celebridades, australianas e não só.

Radio Latina 2 min.

Elton John e Chris Hemsworth doam um milhão cada um para ajudar a Austrália

A devastação "apocalíptica" que o país tem sofrido, como destacou o cantor britânico, continua a mobilizar a solidariedade de várias celebridades, australianas e não só.

Elton John e Chris Hemswoth anunciaram que vão doar 1 milhão de dólares (cerca de 895.409 euros), cada um, para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão a devastar a Austrália.

Chris Hemsworth bekommt wieder Nachwuchs. Foto: AP

O cantor britânico, que retomou os concertos naquele país, no âmbito da sua última digressão, a Farwell Tour, revelou na sua página de Instagram que vai dar 1 milhão de dólares para apoiar o Fundo de Emergência contra os Fogos.

"Ver os violentes fogos na Austrália tem-me deixado de coração partido. Esta tragédia já levou vidas, casas e devastou tanto da vida selvagem", começou por dizer. A anúncio da doação foi feito pelo próprio cantor durante o concerto que deu ontem em Sydney. "Ofereci 1 milhão de dólares para apoiar o Fundo de Emergência contra os Fogos", escreveu numa mensagem ao lado de um vídeo que registou esse momento e onde define o cenário do país como "um desastre apocalíptico", a uma "escala bíblica".

No vídeo, Elton John elogia ainda trabalho dos bombeiros, dificultado pelos anos seguidos de seca que a Austrália tem enfrentado.

Também o ator australiano, Chris Hemsworth, conhecido pelo papel de Thor, anunciou nas suas redes sociais um donativo de 1 milhão de dólares, em seu nome e da sua família.

"A minha família e eu estamos a contribuir com um milhão de dólares", diz o ator no início da sua mensagem, que aproveita para lançar o apelo aos outros para que façam o mesmo, independentemente do valor."Todos os cêntimos contam", sublinha.

Para ajudar aqueles que desejam contribuir, Chris Hemsworth deixou algumas sugestões de organizações que carecem de apoios, desde as corporações de bombeiros a instituições de solidariedade "que têm trabalhado afincadamente", direta ou indiretamente, neste "período devastador e desafiante".





Os incêndios na Austrália já fizeram 25 mortos, mataram cerca de mil milhões de animais e fizeram arder mais de cinco milhões de hectares, o equivalente a metade de Portugal.

Com o verão ainda no início e a registarem-se altas temperaturas, as próximas semanas continuarão a ser difíceis. Neste link pode ler o relato de uma portuguesa que reside na Austrália e de como é atualmente o dia a dia de quem vive de perto esta catástrofe.

Os donativos de Elton John e Chris Hemsworth seguem aos de outras celebridades e bandas, como os Metallica e a sua fundação (750 mil dólares), Nicole Kidman e Keith Urban (500 mil dólares), Pink (500 mil dólares), Metallica (5 ou Kylie Minogue (500 mil dólares).

AT