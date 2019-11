Revelação foi feita pelo ator Kristofer Hivju, que deu vida a Tormund na série.

Elenco de 'A Guerra dos Tronos' gravou final alternativo

Os atores de 'A Guerra dos Tronos' gravaram um final diferente daquele que pôs fim à oitava - e derradeira - temporada da série e que desagradou a muitos dos fãs.

A revelação foi feita por Kristofer Hivju, que deu vida a Tormund, durante o evento "Game Of Thrones: A Celebration", decorrido na passada segunda-feira, 18 de novembro, em Londres.

Numa sessão de perguntas e respostas, o ator norueguês admitiu que o último episódio, que levou quase dois milhões de pessoas a assinar uma petição para que fosse alterado e regravado, até poderia ter sido outro.

"Bom, nós filmámos um final alternativo. Foi basicamente por brincadeira mas não sei se estou autorizado a falar sobre ele", afirmou, citado pelo site britânico NME.

Pressionado para dar mais detalhes sobre o que acontecia nesse outro final, Kristofer Hivju escusou-se a contar, dizendo apenas que "foi divertido".

Spin-off a caminho?

Na mesma sessão, que incluiu a participação de Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) e Gemma Whelan (Yara Greyjoy), o ator norueguês admitiu que gostaria que a sua personagem e a da atriz Gwendoline Christie (Brienne) tivessem a sua própria série, como spin-off de 'A Guerra dos Tronos'.

O final da oitava temporada de 'A Guerra dos Tronos' foi exibido a 19 de maio e não foi apenas o público a manifestar desilusão com o desfecho. O realizador Neil Marshall admitiu mais tarde que o último episódio foi "realmente precipitado" e que a reação de desagrado que se lhe seguiu era inevitável.

Cruzeiro para fãs em 2021

Uma boa forma de esquecer esse final poderá ser visitar os lugares das filmagens e recordar as cenas preferidas.

A partir de setembro de 2021, os fãs de 'A Guerra dos Tronos' poderão embarcar no Cruise of Thrones, um cruzeiro de luxo que os levará aos Sete Reinos, com passagem pelos cenários europeus onde a série foi rodada, desde a Islândia à Croácia.

Há diferentes itinerários à escolha, incluindo duas excursões de oito dias. Uma delas à Islândia e Irlanda, e a outra ao sul da Europa, a Malta, Espanha e Croácia. Está também previsto um itinerário de 16 dias, que abarca a viagem completa pelos locais que serviram de cenário à série.

Navio temático

Os próprios navios que farão os circuitos serão por si só um outro roteiro, desta feita ao imaginário e ambientes da série. Reproduzindo a sua estética e decorados ao estilo de ficção medieval, terão várias atividades alusivas à 'Guerra dos Tronos', entre as quais caças ao tesouro, jogos, leilões de peças para fãs e palestras.

Os viajantes são também convidados a vestirem-se como as suas personagens favoritas e está prevista a presença de convidados especiais.

Veja aqui todas as informações sobre o cruzeiro.



