Eleições comunais. Taxa de portugueses inscritos chega aos 20%

A comunidade portuguesa continua a ser uma das mais participativas, com uma taxa ligeiramente acima da média.

A comunidade portuguesa continua a ser uma das mais participativas, com uma taxa ligeiramente acima da média.

Já são conhecidos os números oficiais de estrangeiros recenseados para votar nas comunais de 11 de junho. Até ao dia 17 de abril, prazo de inscrição, havia 50.084 não-luxemburgueses de 162 nacionalidades inscritos nos cadernos eleitorais.

A ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, revelou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que ao todo há 252.464 estrangeiros como potenciais votantes. De fora, ficaram cerca de 200 mil, ou seja, a taxa de participação é de apenas 19,8%.

Entre os portugueses, a taxa de inscrição é de 20%, ligeiramente acima da média nacional, e superior aos 18,1% registados no mês de março.

No entanto, comparando com as últimas eleições comunais de 2017 (cerca de 22%), a taxa baixou agora dois pontos percentuais. A ministra da Família refere que continua a haver "pessoas que não se interessam pela política" e lembra ainda a baixa taxa de 2017.

Para Sylvain Besch, diretor do CEFIS que esteve também na conferência de imprensa, há três fatores que explicam a baixa taxa de inscritos de portugueses: há pessoas que continuam a chegar ao país, o perfil é sobretudo ainda de baixas qualificações e há também pedidos de nacionalidade luxemburguesa.

Ainda entre os lusófonos, os cabo-verdianos só com passaporte do arquipélago têm uma taxa de inscrição de 16,6% e os brasileiros ainda menos: 13,3%.



Mais inscritos, mas menor taxa a nível nacional

Comparando com as últimas eleições, de 2017 (34.638 inscritos), ao todo, para as eleições de 11 de junho de 2023 há cerca de mais 15 mil novos inscritos estrangeiros (50.084). Mas mesmo assim, a taxa de participação é três pontos percentuais mais baixa do que os 22,8% registados em 2017.



Confrontada pela Rádio Latina com estes dados, a ministra desvalorizou a diminuição da taxa total de inscrição e comparou apenas a taxa entre as pessoas inscritas há mais de cinco anos.

Quanto às comunas, Bech regista a maior taxa de inscrição de estrangeiros, com 49,6%, e Parc Hosingen a menor taxa, com 13,2%.

A campanha "jepeuxvoter" para 2023 tem um orçamento global de 200 mil euros.

Henrique de Burgo