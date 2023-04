Qualquer cidadão visado poderá dirigir uma reclamação à sua comuna se o seu nome não estiver na lista eleitoral. Mas deverá apresentar provas.

Eleições comunais. Reclamações sobre recenseamento podem ser apresentadas até 25 de abril

As pessoas que tentaram inscrever-se nos cadernos eleitorais para votar nas eleições comunais de 11 de junho e não foram incluídas nas listas, poderão apresentar uma reclamação entre esta terça-feira e o dia 25 de abril.



Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

O prazo para as inscrições terminou ontem, nas comunas e no site myguichet.lu. Já a partir de hoje, as listas eleitorais elaboradas provisoriamente pelos colégios de burgomestres e vereadores passam à fase de inspeção pública.

O público poderá consultar os cartazes com as listas afixadas, a partir de hoje, nos locais habituais de cada autarquia.

Segundo refere o Ministério do Interior em comunicado, qualquer cidadão visado poderá dirigir uma reclamação à sua comuna se o seu nome não estiver na lista eleitoral.

As provas documentais devem ser enviadas com aviso de receção até 25 de abril. Só depois de a reclamação chegar ao colégio de burgomestres e vereadores, com todos os documentos comprovativos, é que poderá ser apreciada pelo Tribunal Administrativo.

