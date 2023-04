Frases curtas, palavras simples, explicações, exemplos e imagens.

Comunais 2023

Eleições comunais em frases curtas e palavras simples

Toda a informação sobre as eleições comunais está agora disponível na chamada linguagem clara e simples, em francês, no portal MyGuichet.

Trata-se de mais uma iniciativa no âmbito do projeto que o Luxemburgo lançou em 2019 com o objetivo de tornar a informação administrativa acessível a todos, incluindo idosos, pessoas com deficiência, dislexia ou dificuldades em linguísticas.



Assim, o MyGuichet acaba de publicar uma série de textos sobre as eleições comunais neste tipo de linguagem, que informam o leitor sobre a inscrição nas listas, o voto por correio, a candidatura às eleições e a impossibilidade de participar no escrutínio. Tudo isso aparece escrito de forma a facilitar a sua compreensão.

Os textos foram redigidos em colaboração com o Klaro, o gabinete oficial da linguagem clara no Luxemburgo. Trata-se de um serviço da Associação para Pessoas em situação de Deficiência (APEMH, na sigla em francês).

Para poderem votar, os eleitores têm de estar inscritos nos cadernos eleitorais. No caso dos cidadãos com nacionalidade luxemburguesa, o recenseamento é automático. No dos estrangeiros, não. Estes devem fazê-lo na comuna de residência ou no portal MyGuichet.

