Elegância e um vestido vermelho. Os looks de Letizia em Cuba

A visita da rainha a Cuba tem sido marcada pelo seu bom gosto. Veja os modelos eleitos pela monarca.

Desde segunda-feira que a visita oficial de três dias a Cuba do Rei Felipe de Espanha e da Rainha Letizia tem sido acompanhada ao minuto pela imprensa internacional.

Este é um momento histórico marcante já que Felipe VI é o primeiro monarca espanhol a fazer uma visita oficial à ilha. Há vinte anos, Fidel Castro recebeu os reis Juan Carlos e Sofia, mas estes estavam numa viagem que fazia parte da Cúpula Ibero-Americana. Daí que a ida de Felipe VI e Letizia tenha especial relevância até porque se celebra os 500 anos da formação de Cuba.

Desde o momento em que a comitiva oficial aterrou no aeroporto de Havana que todos os olhares estão também no estilo de Letizia.

Na chegada, o casal real foi recebido por Bruno Rodriguez, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Letizia usou modelo Danimala, do criador Hugo Boss. O preço ronda os 399 euros.

No primeiro ato oficial, os reis fizeram uma oferenda no Memorial de José Martí e passearam na Praça da Revolução, junto ao monumento erguido em homenagem a Che Guevara.

Foram acompanhados pelo Presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel e a primeira dama, Lis Cuesta. A rainha apostou num look que já tinha usado antes, um vestido branco com bolinhas pretas de Carolina Herrera, que custa cerca de 590 euros.

Com um visual diferente, mais descontraído, os reis passearam pela 'Habana Vieja' (Havana velha), onde puderam explorar alguns recantos do centro histórico.

O momento foi marcado pela proximidade do casal, que chegou a dar as mãos, num momento raro de carinho em público que não passou despercebido. O vestido branco da rainha continua a ser da criadora Carolina Herrera.

À noite, os reis seguiram para o Teatro Alicia Alonso, onde assistiram a um espetáculo de dança tradicional. Antes, ainda visitaram a exposição 'Espanha e Cuba: contigo à distância', organizado pela Agência EFE e Iberia. O dia acabou com um jantar de boas-vindas no Palácio da Revolução, com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel e a mulher.

Letizia decidiu apostar num visual mais sensual, com um vestido vermelho que já tinha usado em agosto. O vestido é um 'OFNI' (Objeto Fashion Não Identificado).

Ana Patrícia Cardoso