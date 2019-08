Egipto. Jennifer Lopez é processada por atuar praticamente "nua"

Foi a primeira vez que Jennifer subiu ao palco no Egito.

A cantora norte-americana de origem porto-riquenha apresentou-se em El Alamein, cidade da costa egípcia. Cerca de duas mil pessoas participaram do evento patrocinado pelo construtor local Orascom, propriedade da família cristã egípcia Sawiris. Os participantes incluíam artistas locais e altos funcionários do regime.

Foi a primeira vez que Jennifer subiu ao palco no Egito. O concerto estava integrado na digressão "It's my Party" ("É a minha Festa") e foi praticamente igual às apresentações em Israel ou Rússia. O nome "It's my party" surge por causa da celebração dos 50 anos da cantora e atriz.

O concerto terá corrido bem e Lopez cantou êxitos como 'Jenny from the Block', 'I'm Real' e 'If You Had My Love'. No entanto, começaram a circular imagens do concerto nas redes sociais e Samir Sabri, um advogado que já entrou com várias ações judiciais contra artistas e intelectuais egípcios por questões morais, decidiu processar a artista por esta aparecer "nua e com vestidos transparentes" em plena Eid al Adha, a festa muçulmana do sacrifício.

"Não é apropriado que as pessoas se encontrem a rezar no Monte Arafat e outros estão num concerto", defende Sabri, que afirma ainda que Lopez "violou as normas e tradições egípcias" e exige que ela seja impedida de entrar no país para participar em futuras actuações. A cantora usa um fato de diamantes falsos que cobre apenas um braço e uma perna.

No início deste ano, o jornalista local Mohamed al Gheiti foi condenado a um ano de prisão por entrevistar um homossexual. O caso baseou-se numa queixa apresentada por Samir. "Sou contra a decadência, a nudez, o álcool, as drogas ou a prostituição. Acho que não podemos permitir que esses exemplos entrem em nossas casas", disse.







