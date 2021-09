Maioria frequenta cursos paralelos, isto é, fora do horário escolar.

Ensino de português já tem mais de três mil alunos no Luxemburgo

O número de alunos inscritos nas aulas de português no Grão-Ducado supera este ano os três mil. Segundo os números provisórios da Coordenação do Ensino de Português, até agora há um total de 3.172 alunos inscritos, a maioria em cursos paralelos.

De acordo com números divulgados à Rádio Latina pelo coordenador Joaquim Prazeres, há 1.283 inscrições nestes cursos de língua e cultura portuguesas destinados aos alunos do ensino fundamental (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário. Estas aulas decorrem fora do horário escolar e os alunos seguem os programas de português do Instituto Camões e as orientações sobre o ensino do português no estrangeiro.

Já nos cursos integrados de português há 1.199 inscritos. Nestes casos, as aulas ocorrem durante o horário escolar e têm como objetivo ajudar os alunos a compreender melhor determinadas disciplinas do ensino luxemburguês através da língua portuguesa.

Nos cursos complementares de português é onde há menos inscritos: 690 alunos inscritos. Destinam-se aos alunos dos ciclos 2 a 4, fora do horário escolar, e articulam o ensino primário com os programas de português do Instituto Camões. Uma das novidades este ano letivo foi a introdução destes cursos em todas as escolas primárias de Differdange.

