"Coloração negra do pescoço para cima" levanta suspeitas.

Eduardo Beauté. Pode ter sido crime, segundo a Polícia Judiciária

"Coloração negra do pescoço para cima" levanta suspeitas.

Para a Polícia Judiciária, a morte do cabeleireiro Eduardo Beauté, 52 anos, no passado sábado, está envolta em mistério.

Segundo o jornal diário Correio da Manhã, apesar de não ser a hipótese mais viável, ter sido crime ainda está em cima da mesa. Isto porque Beauté foi encontrado na sua casa nas Twin Tomers, em Sete Rios, apenas de boxers e com sinais de “coloração negra do pescoço para cima”

O cabeleireiro tinha uma reunião agendada com um grupo de italianos para falar sobre a possibilidade de abrir um novo salão. Foram estes que o encontraram, segundo o CM.

Beauté deixa três filhos, Bernardo, oito anos, Lurdes, sete, e Edu, quatro. As crianças são fruto do casamento de cinco anos com o modelo Luís Borges.