"You Are Not Just One Thing", novo EP do artista, foi editado em novembro do ano passado

Edsun...um artista multifacetado

Com a arte como "pano de fundo" o cantor, compositor e dançarino luxemburguês de origem cabo-verdiana Edsun tornou-se, ao longo dos anos, uma referência na cena R'nB luxemburguesa.

A consagração e reconhecimento pelo seu percurso artístico chegou com a conquista, em dezembro passado, de três prémios (artista do ano, melhor videoclip e melhor jovem produtor vídeo) naquela que foi a primeira edição do Luxembourg Music Awards 2018.

O mais recente EP do artista "You Are Not Just One Thing" reflete um universo artístico ambicioso, com a música inspirada na dança e a arte como vetor de transmissão, partilha e reflexão.

Edsun é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Ouça, abaixo, "Lisa" extraído do EP "You Are Not Just One Thing".

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves