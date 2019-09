O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus é um dos maiores apoiantes do presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Edir Macedo proíbiu filhas de irem para a faculdade. "Quero que casem com macho"

O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus é um dos maiores apoiantes do presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Esta segunda-feira, 23, o pastor fez um discurso, durante um culto, que está a gerar muita polémica nas redes sociais. Macedo revelou que, quando a família foi morar para os Estados Unidos, proibiu as filhas de continuarem os estudos para além do ensino secundário porque não queria que elas se tornassem mais inteligentes que os maridos, que teriam de ser "macho".

O bispo é uma das vozes mais sonantes da IURD, dono do canal Record, fundador de uma equipa de futebol na Bahia, o Canaã Esporte Clube, e um dos principais apoiantes de Jair Bolsonaro, Presidente da República do Brasil.

Presdiente da República, Jair Bolsonaro, Pastor Edir Macedo e o apresentador de televisão Silvio Santos.

No Twitter, o discurso está a ser partilhado para mostrar o "Brasil ainda medieval, que pensa e caminha sob valores de muitos séculos atrás. Aqui, uma aula de profundo reacionarismo: a mulher não pode estudar, não pode crescer intelectualmente mais que o homem".



Mas há um Brasil ainda medieval, que pensa e caminha sob valores de muitos séculos atrás. Aqui, uma aula de profundo reacionarismo: a mulher não pode estudar, não pode crescer intelectualmente mais que o homem porque isto evitaria que ela se submetesse ao “cabeça”. pic.twitter.com/2Gshil8CAi — Andrade (@AndradeRNegro) 23 de setembro de 2019

"Vocês vão fazer só o ensino médio, vocês não vão fazer a faculdade. Porque você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo, você vai trabalhar para si. Mas eu não quero isso. Eu quero que vocês sirvam a Deus. Não estou contra vocês estudar não, mas no caso delas eu não as criei para servirem a si mesmas, eu as criei para servir o Senhor", disse Edir Macedo.

No palco, o bispo estava acompanhado da mulher , Ester, e as duas filhas, Cristiane e Viviane, com os respetivos maridos.



"Você vai fazer até o ensino médio. Depois, se você quiser fazer a faculdade, você que sabe, mas até o seu casamento você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio. Porque se a Cristiane... vem cá, Cristiane", continou o bispo, ao chamar a filha.

"Na minha visão, se ela fosse doutora, tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça. E se ela fosse a cabeça, não serviria a vontade de Deus", refere.

"A Ester falava para mim a dizer: eu quero que as minhas filhas casem com americanos que são corteses, que são educados. Porque eu era um grosso", afirmou, provocando a gargalhada geral.

"Eu quero que as minhas filhas casem com macho. Um homem que tem que ser cabeça. Eles têm que ser cabeça. Porque se eles não forem cabeça o casamento deles está fadado ao fracasso. Não é isso que se ensina hoje. O que se ensina hoje é que você nunca vai ficar sujeita a um homem. Você não vai ficar sujeira a um homem. Tá bom, então vai ficar sujeita à infelicidade. Porque não existe família, não existe casamento, porque não existe felicidade a mulher cabeça e o homem corpo. É fracasso. Tanto é que, deve ter mulher aqui que sabem o que está falando. tem mulheres inteligentíssima que não conseguem encontrar o cabeça. Verdade, sim ou não?"