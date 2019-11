Frank Sheeran foi um mafioso sangrento que é retratado no cinema por Robert De Niro, no novo filme de Martin Scorsese, 'The Irishman'.

Ed Sheeran teve um tio que pertenceu à máfia nos EUA

O mundo é realmente pequeno. E, para a família Sheeran, ainda mais. O cantor Ed Sheeran, 28 anos, que terminou este ano a digressão mais lucrativa da história da música é, afinal, sobrinho afastado de um membro da Máfia norte-americana, com ligações à família do crime Bufalino.

Parece uma história de filme? Pois é mesmo. Ed Sheeran descobriu que é relacionado com o mafioso assassino do novo filme de Martin Scorsese. Em 'The Irishman', que estreia a 27 de novembro, na Netflix, Robert De Niro vestiu a pele de Frank Sheeran, conhecido por "pintar casas" ao espalhar sangue pelas paredes com o sangue das vítimas. Este Frank Sheeran será tio afastado do cantor.

Um dos atores do filme, Stephen Graham, conhecido pela série 'Line of Duty', garantiu que foi o próprio Ed que lhe contou a ligação familiar.

"Eles são parentes. Juro por Deus - juro pela vida da minha avó. Foi o que Ed disse. Ele diz que é o seu tio distante", disse no programa de "The One Show", da BBC. O cantor ainda não veio a público confirmar a relação.

Al Pacino e Robert De Niro juntos no cinema

O novo filme de Martin Scorsese, que junta dois dos maiores nomes do cinema no mesmo filme, estreia na Netflix a 27 de Novembro.

'The Irishman' é baseado no livro 'I Heard You Paint Houses' ('Soube que pinta casas'), escrito por Charles Brandt.

O autor terá conhecido Frank Sheeran que lhe contou toda a história. Este trabalhava para os chefes da máfia Russell Bufalino e Angelo Bruno (retratados no filme por Joe Pesci e Harvey Keitel, respetivamente).

Sheeran foi também segurança do chefe sindical Jimmy Hoffa (Al Pacino) e terá sido o responsável pela sua morte misteriosa, numa garagem, em 1975. Frank terá morrido aos 83 anos, num lar para idosos na Pensilvânia, Filadélfia.





