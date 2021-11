EasyJet reforça voos entre Portugal e Luxemburgo

No Natal e Ano Novo.

No Natal e Ano Novo.

A companhia aérea de baixo custo easyJet vai disponibilizar mais 31 mil lugares nas ligações de e para Portugal, para transportar os emigrantes durante a época natalícia.

Entre a lista dos países com voos reforçados com Portugal está o Luxemburgo, isto entre os próximos dias 17 de dezembro e 7 de janeiro.

O diretor-geral da easyJet em Portugal, José Lopes, refere num comunicado que o objetivo deste reforço é proporcionar aos emigrantes portugueses reencontros com familiares e amigos.

Além do Luxemburgo, haverá reforço de voos a partir de várias cidades da Alemanha, França, Suíça e Reino Unido.

Surto de covid-19 no Centro Hospitalar Emile Mayrisch

Vários casos de infeção pelo novo coronavírus foram detetados entre os funcionários da cafetaria do hospital de Niederkorn.

A cafetaria está encerrada até ordem em contrário.

A direção do CHEM não revela quantos casos foram diagnosticados. Diz apenas que as infeções foram detetadas graças aos testes rápidos que são feitos regularmente nos três estabelecimentos do centro hospitalar, em Esch-sur-Alzette, Dudelange e Niederkorn.

Ação Inverno para os sem-abrigo ativada

É com alguns dias de avanço que o Governo aciona a Ação Inverno. Em causa está o frio, com o Meteolux a apontar para sábado a queda dos primeiros flocos de neve no Luxemburgo. Os termómetros já registam temperaturas negativas. Para quinta-feira, o Meteolux anuncia uma temperatura mínima de três graus abaixo de zero.

O Ministério da Família e da Integração antecipa por isso a abertura das estruturas para os sem-abrigo. Abrem hoje perto do aeroporto do Findel. O dia encerramento esta marcado para 31 de março de 2022.

Há nove anos que os sem-abrigo podem pernoitar mas também ter uma refeição quente e fazer a sua higiene pessoal naquele abrigo. A ação humanitária visa que nenhum sem-abrigo morra de frio nas ruas do Grão-Ducado.

Mais de 3.300 casos ativos de covid-19 no Luxemburgo

O Grão-Ducado está na quarta vaga da pandemia. Há nesta altura 3.332 infeções ativas no país. O número de pessoas consideradas curadas também sobe para 82.443.

A taxa de transmissão do vírus é de 1,19, o que significa que uma pessoa que contrai o vírus transmite-o em média a uma outra pessoa.

O número de internamentos está em queda. Os quatro hospitais do país têm 46 (-5) ‘doentes covid’ internados. Desses, dez (+1) estão nos cuidados intensivos.

Excesso de peso afeta 10% dos jovens no Luxemburgo

Cerca de 10% das crianças e dos adolescentes do Luxemburgo sofrem de excesso de peso. A taxa é revelada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar à deputada do Partido Cristão Social (CSV), Nancy Kemp-Arendt.

As estatísticas da divisão de medicina escolar referentes ao ano letivo 2019/2020 mostram que 9,91% das crianças que frequentavam o ensino fundamental tinham excesso de peso, sendo que 4,15% eram obesas.

No secundário, a taxa de obesidade era de 7,48% e a de excesso de peso de 9,35%.

Vacinados representam quase metade das hospitalizações por covid-19

A diferença entre vacinados e não vacinados contra a covid-19 não é abismal. O Luxemburgo registou 1.444 novos casos de covid-19, na semana de 8 a 14 de novembro. Desses, cerca de 55% eram pessoas não vacinadas ou parcialmente vacinadas, ou seja, 795 casos. Já 45% das infeções registaram-se em pessoas vacinadas vacinados, o equivalente a 649 pessoas.

Quanto às hospitalizações, verifica-se que das 31 pessoas hospitalizadas na segunda semana de novembro, 17 não estavam completamente vacinadas, sendo que 14 tinham o esquema de vacinação completo.

A diferença dos pacientes nos cuidados intensivos também não é grande. Das 14 pessoas com sintomas graves, oito não tinham sido inoculadas com o fármaco contra a covid-19.

Presença do vírus nas águas residuais em trajetória ascendente

Não há melhorias à vista. A presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais continua elevada no Luxemburgo, sendo que se registou um ligeiro aumento na semana passada.

Das análises feitas nas 13 estações de purificação resulta uma “elevada prevalência nacional do vírus” com valores a um nível similar aos registados nas duas últimas semanas.

Estes dados constam no mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo. Os cientistas apontam que a tendência geral, ao longo das semanas, é claramente para o aumento de casos.

Luxemburgo prepara declaração de impostos digital

Os contribuintes vão poder fazer a declaração de impostos online, a partir do dia 7 fevereiro de 2022.

O procedimento poderá ser feito de forma 100% digital, desde o preenchimento do formulário até ao processamento pela administração das contribuições diretas.

A nova funcionalidade estará disponível para a declaração de impostos do ano fiscal de 2021 e destina-se a residentes e não-residentes.

Combustíveis mais baratos esta terça-feira

Os preços dos combustíveis baixam a partir desta terça-feira, no Luxemburgo. A gasolina 95 octanas está 4,1 cêntimos mais barata e é vendida agora a 1,48 euros por litro. A de 98 octanas baixou também cerca de 4 cêntimos e passa a custar 1,55 euros por litro.

Já o gasóleo diminui um pouco menos, 2,8 cêntimos, e é vendido a 1,36 euros por litro nos postos de abastecimento.

Turquia condenada por prisão preventiva de 427 juízes

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou hoje a Turquia a pagar 5.000 euros a cada um dos 427 juízes turcos que estiveram em prisão preventiva após o falhanço do golpe de julho de 2016.

Os juízes europeus consideraram, por unanimidade, que Ancara violou o "direito à liberdade", garantido pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ao colocar estes 427 juízes em prisão preventiva, segundo notícia avançada pela agência France-Presse.

Recorde-se que após o golpe falhado, as autoridades turcas lançaram purgas numa escala sem precedentes contra apoiantes do movimento do religioso Fethullah Güle, mas também contra opositores curdos, soldados, intelectuais e jornalistas.

Mais de 20 detidos após 4.ª noite de protestos nos Países Baixos

Pelo menos 21 pessoas foram detidas na noite de segunda-feira para hoje nos Países Baixos. Foi o quarto dia consecutivo de protestos violentos contra as medidas governamentais de combate ao novo coronavírus.

Sobe para cerca de 130 o número de pessoas detidas pela polícia holandesa desde o início das manifestações.

Os Países Baixos reintroduziram o confinamento parcial na semana passada para tentar travar a propagação do novo coronavírus, o que levou à interdição de acesso a determinados locais, incluindo bares e restaurantes, a pessoas não vacinadas contra a covid-19.

Acidente na Bulgária é o mais grave da última década na Europa

O acidente com um autocarro que matou 46 pessoas hoje de madrugada, na Bulgária, foi o mais mortal na Europa nos últimos dez anos.

As vítimas, entre as quais 12 menores, morreram carbonizadas depois de o autocarro se ter incendiado numa autoestrada perto da cidade de Bosnek, cerca de 40 quilómetros a sul de Sófia (capital da Bulgária), segundo as autoridades búlgaras, que inicialmente deram conta de pelo menos 45 mortos.

O autocarro, com matrícula da Macedónia do Norte, regressava de uma viagem turística a Istambul, na Turquia.

Tribunal de Justiça da UE mantém Hamas na lista de organizações terroristas

O movimento palestiniano Hamas vai continuar na lista de organizações terroristas da União Europeia (UE), depois de o Tribunal de Justiça da UE, em Kirchberg, ter confirmado hoje a decisão do Conselho do bloco e anulado a do Tribunal Geral.

Por razões processuais, o Tribunal Geral tinha em 2019 anulado a decisão do Conselho europeu de manter o Hamas na referida lista, após um recuso apresentado pela organização palestiniana.

O tribunal europeu considera assim que “o Tribunal Geral cometeu um erro de direito”.

O movimento palestiniano Hamas é o mais importante grupo islâmico na Palestina e controla desde 2007 o enclave da Faixa de Gaza, após expulsar a Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.

CR7 entre os nomeados para o prémio The Best de 2021

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo é um dos 11 jogadores nomeados para o prémio The Best de 2021, atribuído pela FIFA e que distingue o melhor futebolista mundial do ano.

Na luta pelo sexto troféu, o avançado – o único português nomeado, em todas as categorias – terá, entre outros, a concorrência do polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique), vencedor em 2020, e de três franceses: Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Ataque com carro nos EUA. Autoridades descartam ato terrorista

O automobilista que avançou sobre um desfile de Natal numa pequena cidade norte-americana do Wisconsin, vai ser indiciado por cinco homicídios.

De acordo com as informações da polícia local, o “suspeito esteve envolvido numa discussão conjugal alguns instantes antes dos factos” e “não há qualquer prova de que se tenha tratado de um ato terrorista”.

O homem, que no domingo atropelou mortalmente cinco pessoas e feriu 48, das quais 18 são menores, foi detido após o incidente e identificado pelas autoridades como Darren Brooks, de 39 anos.

Futebol. Benfica na Catalunha para jogo com o Barcelona

O Benfica visita hoje o FC Barcelona sabendo que um empate o mantém na rota dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas o sonho acaba em caso de derrota em Camp Nou, onde os ‘encarnados’ nunca triunfaram.

Mesmo empatando na Catalunha, a equipa lisboeta ficará dependente do resultado do ‘Barça’ na derradeira ronda – uma visita aos alemães e confortavelmente apurados no Grupo E do Bayern Munique, no mesmo dia (08 de dezembro) em que o Benfica vai receber os ucranianos do Dínamo Kiev.

O FC Barcelona – Benfica está marcado para as 21:00 e conta com relato na Rádio Latina, num simultâneo com a Antena 1.

Futebol. Tondela está nos oitavos de final da Taça

O Tondela venceu o Leixões em casa, por 3-1. A vitória desta segunda-feira à noite garante ao Tondela a passagem aos oitavos finais da Taça de Portugal.

O encontro fechou a quarta eliminatória.