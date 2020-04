Neste episódio Rúben Gomes festeja efusivamente o facto de ser sexta-feira. Será que tem assim tantos motivos para comemorar? Passou em antena, mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 09h30 e 17h25.

É sexta-feira! Yeah. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

“Atualmente, comemorar por ser sexta-feira, faz tanto sentido como ficar eufórico pela mega festa que o colega muito rico vai organizar, com tudo do bom e do melhor, menos a irmã que dizem que cheira a bolor, mas que simplesmente não vamos porque não fomos convidados! Qual será o cheiro do bolor?”

