Uma empresa militar criou um escudo que torna invisíveis objetos e pessoas em qualquer lugar. Veja o video.

E se pudesse ter um manto de invisibilidade como o de Harry Potter?

Chama-se 'Quantum Stealth' e é o material a partir do qual a empresa canadiana, Hyperstealth Biotechnology, criou um manto de invisibilidade.

Como a capa mágica de Harry Potter, este objeto, desenvolvido por aquela empresa de camuflagem, consegue esconder pessoas e objetos, desde carros a edifícios.

Essa espécie de escudo torna aquilo que cobre invisível aos olhos humanos, ainda que com algumas limitações. Se a pessoa estiver muito próxima ou muito longe acaba por perceber alguns contornos mas não o suficiente para os identificar. Por outro lado, funciona tanto de dia como de noite, e em qualquer tipo de cenário e lugar. Veja o video.

Hyperstealth's patent pending Invisibility Cloak: Quantum Stealth Version-3 pic.twitter.com/3PTEj0ggvq — HyperStealth Corp. (@HyperStealth) October 10, 2019





Um projeto com quase uma década

Desde 2010 que a empresa canadiana de camuflagem e outros artigos militares tem estado a trabalhar para desenvolver esta projeto.

Finalmente, este mês, a empresa apresentou a patente 'Quantum Stealth', um material leve e maleável, que, ao dobrar a luz, não só oculta visualmente um potencial alvo como também bloqueia as luzes infravermelhas e ultravioleta, assim como o espectro térmico, refere a empresa no seu site.

O inventor da tecnologia é Guy Gramer, que é também o CEO da empresa.

Invenção barata

A patente abrange 13 versões do material, o que permite inúmeras configurações e usos. Além da sua adaptabilidade a vários cenários, estações do ano, objetos e situações, o chamado manto da invisibilidade tem outras vantagens: não necessita de nenhuma fonte de energia para ser funcional, é fino como papel e é barato. Agora só falta mesmo surgir uma versão comercial, para que os fãs do feiticeiro mais famoso de Hogwarts possam dar largas à imaginação e recriar, na prática, um pouco desse universo mágico.