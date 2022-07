Deputada do Déi Gréng está preocupada com os recentes casos de jovens que investiram em criptomoedas e perderam o dinheiro. Diz que lhes falta informação sobre questões financeiras e que esses conteúdos devem ser ensinados na escola. E desde cedo.

Ensino

E se houvesse uma aula de educação financeira na escola?

Deputada do Déi Gréng está preocupada com os recentes casos de jovens que investiram em criptomoedas e perderam o dinheiro. Diz que lhes falta informação sobre questões financeiras e que esses conteúdos devem ser ensinados na escola. E desde cedo.

Diferença entre salário bruto e líquido, sistema de impostos e muito mais. A deputada Djuna Bernard, do Déi Gréng, diz que é necessário haver uma educação financeira de base nas escolas luxemburguesas, que, por exemplo, ensine os jovens a poupar dinheiro.



Além de questões mais práticas, Djuna Bernard considera fundamental que os jovens tenham acesso a informação sobre as tendências digitais no setor financeiro, em particular sobre as criptomoedas.

A deputada ecologista diz ter conhecimento de casos de jovens que investiram em criptomoedas, mais precisamente em bitcoin, acabando por perder o dinheiro depois da enorme desvalorização que aquela moeda virtual registou em junho.

Bernard conta que estes jovens são aliciados por um mar de publicidade que veem nas redes sociais e acabam por investir sem estarem devidamente informados. Foram estas as razões que levaram Bernard a questionar o ministro da Educação sobre a pertinência de uma educação financeira de base nas escolas e também uma educação digital, que, no entender da deputada, deve começar já no ensino primário.

O ministro não afasta essa possibilidade.

Segundo Djuna Bernard, o ministro da Educação estará disposto a olhar para o assunto aquando da próxima revisão do programa curricular.

Diana Alves

