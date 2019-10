São sete os museus da cidade nesta 19ª. edição da 'Noite dos Museus', que vão estar abertos até de madrugada com muitas surpresas para toda a família.

É já amanhã a noite mais divertida dos Museus

São sete os museus da cidade nesta 19ª. edição da 'Noite dos Museus', que vão estar abertos até de madrugada com muitas surpresas para toda a família.

É já este sábado, 12 de outubro, que se realiza mais uma noite dos museus, na cidade do Luxemburgo.

Nesta 19ª edição da iniciativa, sete museus e instituições culturais abrem as suas portas ao final do dia, pelas 18h00, e dura até à 01h00 de domingo, com uma série de atividades diferentes.

Entre elas incluem-se visitas guiadas, ateliers, projeções, instalações, espetáculos ao vivo, e animações pensadas para o cenário noturno, com a participação de DJs, que prometem proporcionar ao grande público uma experiência não só cultural, mas também lúdica e de interação e convívio.

Uma experiência física, emocional e intelectual

A edição deste ano da Noite dos Museus tem como tema geral 'Museums- Be Moved' ('Museus em Movimento'), por isso todas as instituições envolvidas abrem também as suas portas a todo o tipo de movimentos: físico, emocional e intelectual.

Não estranhe, por isso, se algumas das atividades forem apresentadas por desportistas luxemburgueses. Sete atletas, das mais variadas modalidades, farão o papel de guias, propondo aos visitantes que partam à descoberta de uma obra, à sua escolha, num dos sete museus aderentes.

Instalação inédita

Uma das novidades preparadas para esta noite é uma instalação luminosa no Musée Dräi Eechele, da autoria do inglês Bryan Tweedle e dos seus estudantes de Maastricht, que através das suas luzes pretende dar ao espaço um ambiente mágico.

Um comboio e autocarros gratuitos Este ano há, pela primeira vez, o M-Express, um pequeno comboio que fará o percurso entre a Ville-Haute (MNHA) e o Grund (‘natur musée’). A par deste, há ainda os autocarros históricos da cidade do Luxemburgo, que permitem fazer a ligação entre a os museus no centro da cidade e os museus em Kirchberg. Os autocarros e o comboio são gratuitos entre as 18h00 e a 01h00.

Festa da Noite Branca

Para encerrar esta noite cultural, o Casino Luxemburgo organiza uma festa da noite branca, das 03h00 até ao nascer do dia, com um set a cargo da DJ Katy De Jesus.

Os sete museus abertos: Villa Vauban – Museu de Arte da Cidade do Luxemburgo; Casino Luxembourg – Forum de Arte Contemporânea; Lëtzebuerg City Museum; MNHA - Museu Nacional de História de Arte; ‘natur musée’ - Museu National de História Natural; Musées Dräi Eechelen – Fortaleza, História e Identidade; Mudam Luxembourg – Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean.

Bilhetes e preços: Os bilhetes estão, em pré-venda, até às 14h00, deste sábado, no City Tourist Office, através do luxembourgticket.lu, ou nas lojas Enovos e Tango e são mais baratos: 10 € para adultos, com mais de 26 anos, e 5 € para jovens dos 16 aos 26. Bilhetes comprados no local e na hora de abertura: 15€ para adultos, e 7€, para jovens. Para os menores de 16, a entrada é gratuita e os portadores do kulturpass pagam apenas 1,50€.

Todas as informações, assim como a programação completa, podem ser consultadas no site museumsmile.



