Brigitte Macron volta a estar na mira dos políticos brasileiros. Depois do presidente Jair Bolsonaro, é a vez de Paulo Guedes falar sobre a mulher do Presidente Emmanuel Macron.

"É feia mesmo". Ministro da Economia brasileiro faz comentário sobre Brigitte Macron

Brigitte Macron volta a estar na mira dos políticos brasileiros. Depois do presidente Jair Bolsonaro, é a vez de Paulo Guedes falar sobre a mulher do Presidente Emmanuel Macron.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou feia à Brigitte Macron, primeira-dama francesa, no seguimento de comentário feito pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Num evento realizado para empresários realizado em Fortaleza (CE), na quinta-feira, 5, o ministro disse que a afirmação de Bolsonaro sobre a primeira-dama francesa "é divertido. Não tem problema nenhum, é tudo normal, é tudo verdade mesmo e o presidente falou mesmo. A mulher é feia mesmo”, disse. Sob risos da plateia, ainda completou dizendo que “não existe mulher feia. O que existe é mulher vista pelo ângulo ruim.”

Paulo Guedes considera ainda que existe um "excesso de atenção" em relação ao que Bolsonaro diz.

Com a repercussão do seu comentário, o ministro divulgou em comunicado que pede desculpa pelo que disse, que era uma “brincadeira”, e diz que o objetivo era ilustrar que “questões relevantes” estão sem espaço público.

“O ministro Paulo Guedes pede desculpas pela brincadeira feita hoje em evento público em Fortaleza (CE), quando mencionou a primeira-dama francesa Brigitte Macron. A intenção do ministro foi ilustrar que questões relevantes e urgentes para país não têm o espaço que deveriam no debate público. Não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais”, pôde ler-se no documento.