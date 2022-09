“Um sonho tornado realidade”.

Atualidade em síntese 12 SET 2022

Dylan Pereira é o novo campeão da Porsche Supercup

Domingo, dia 11 de setembro de 2022, é um dia histórico para o desporto automóvel do Luxemburgo. Este é o dia em que Dylan Pereira se sagrou campeão da Porsche Supercup.

O piloto lusodescendente entra para a História do desporto, ao vencer a Porsche SuperCup 2022. (Foto: Arthur THILL/ATP images)

O jovem lusodescendente de 25 anos alançou a quinta posição na corrida de ontem, em Monza, o suficiente para assegurar o título de campeão, com uma vantagem de 13 pontos sob o seu adversário. Durante esta temporada, Dylan Pereira conseguiu três vitórias na Porsche Supercup: em Imola, Spielberg e em Spa-Francorchamps.

“Um sonho tornado realidade”. Foi desta forma que o ministro do Desporto, Georges Engel, deu os parabéns a Dylan Pereira, acrescentando que se trata de uma “recompensa merecida, fruto de um trabalho árduo, persistente e rigoroso” não só do lusodescendente mas também de toda a equipa. Georges Engel destaca ainda a contribuição do jovem para “a imagem de marca do país”.

ArcelorMittal não tenciona encerrar produção no Luxemburgo

A empresa luxemburguesa ArcelorMittal, o segundo maior produtor mundial de aço, não tenciona encerrar a produção no Grão-Ducado, nem recorrer ao desemprego parcial devido ao aumento dos preços da Energia.

Uma informação avançada pelo diretor-geral da siderúrgica, Roland Bastian, à RTL. O responsável acrescenta que ninguém sabe como a situação vai estar em novembro ou dezembro, mas que para já essa é a posição do grupo, até porque ainda há bastantes encomendas.

O diretor-geral salienta ainda que caso seja preciso haver cortes radicais na rede energética, a ArcelorMittal deverá concertar-se com as outras indústrias, a gestora de rede energética Creos e a federação de indústria (Fedil) para se decidir até que ponto é que se tem de diminuir a produção.

Roland Bastian sublinha ainda que está a ser elaborado um “plano de limitação de carga”, em que é estipulado o que tem de ser encerrado primeiro, em caso de problemas de abastecimento de energia. Mas para já não são conhecidos mais detalhes.

Luxemburgo. Mais de 140 incêndios em florestas e vegetações neste verão

Os bombeiros foram muito solicitados este verão devido a incêndios em florestas e vegetações. A falta de chuva durante semanas fez com que houvesse mais incêndios do que nos anos anteriores. A constatação é do diretor-geral da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), Paul Schroeder.

Há registo de 145 intervenções devido a incêndios nas florestas e vegetações do Luxemburgo, desde meados de junho até ao momento. O número foi avançado à RTL e é duas vezes superior ao observado noutros anos igualmente quentes, sendo que em verões com chuva desce para 30 ocorrências.

Segundo o diretor-geral da CGDIS, 20 dos 145 incêndios foram de maior envergadura, acrescentando que os bombeiros do Luxemburgo são cada vez mais preparados para este tipo de incêndio. Paul Schroeder diz ainda que “nenhum fogo se ateia sozinho”, adiantando que nove em cada dez incêndios têm mão humana. A beata de um cigarro ou uma máquina agrícola são na maioria dos casos os causadores do fogo.

Já pode aprender luxemburguês sem pagar e sem sair de casa

Já pode aprender luxemburguês sem pagar e sem sair de casa. llo.lu é o novo site dedicado à aprendizagem da língua luxemburguesa. A plataforma já está disponível. Para já, os interessados poderão fazer cursos dos níveis A1 e A2. Em cada ano letivo, será acrescentado um novo nível.

Além do site, existe uma aplicação disponível para iOS e Android, que permite fazer os exercícios a partir do telemóvel. Site e aplicação estão disponíveis em quatro línguas: alemão, francês, inglês e luxemburguês.

Para começar, e para quem assim o quiser, o site propõe um teste para avaliar o nível linguístico do aluno. Depois, as aulas estão divididas por capítulos, estruturados de forma temática, sendo que cada tema é acompanhado por vídeos, áudios, exercícios e explicações. Também é possível avaliar os conhecimentos através de um teste.

Este projeto custou ao Governo 3,4 milhões de euros.

Atropelamento em Weiler-la-Tour causa três feridos

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento, esta manhã, em Weiler-la-Tour. Segundo o boletim da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã de hoje, no local “Um Schlammestee”.

Ainda segundo a CDGIS, foram chamados ao local serviços de socorro de Dudelange, do Luxemburgo, de Weiler-la-Tour e de Hesperange.

Não são, para já, conhecidas as circunstâncias do atropelamento. Do lado da polícia sabe-se apenas que, devido ao acidente, a CR132, entre Schlammestee e Weiler-laTour, está cortada ao trânsito.

Zelensky agradece aos ucranianos defesa do país no 200.º dia de guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu no domingo à população pela defesa do país e quando a invasão russa completou 200 dias, ainda sem perspetivas de uma solução negociada para o conflito.

Zelensky elogiou a ação do exército ucraniano, dos “combatentes que heroicamente contiveram o inimigo” e dedicou o discurso “a todos os que estiveram valentemente de pé durante 200 dias, sendo o motivo exato para que a Ucrânia esteja de pé”.

A Ucrânia reivindicou um dos seus principais êxitos desde o início da guerra, quando no sábado o Ministério da Defesa anunciou que as suas tropas estavam a registar importantes avanços na região de Kharkiv.

Futebol. F91 Dudelange e Hesperange mais destacados na Liga BGL

Os dois principais candidatos ao título da Liga BGL de futebol estão cada vez mais destacados no topo da tabela.

O líder, F91 Dudelange, foi ganhar ao Titus Pètange por 2-1 e o perseguidor, Hesperange, foi golear o Etzella por 4-0. Já o terceiro classificado, Mondercange, empatou na receção ao Differdange e está agora a 7 pontos da liderança e a 5 do segundo.

Nos outros jogos da sexta jornada, disputada este fim de semana, o Racing empatou 2-2 com o Rosport, o Strassen perdeu em casa por 2-0 frente ao Käerjeng e o Hostert também perdeu em casa, por 3-2 com o Wiltz. Por fim, o Niederkorn ganhou 2-1 à Jeunesse e Mondorf foi ganhar 1-0 ao Fola.

O F91 Dudelange lidera com 18 pontos, seguido pelo Hesperange, com 16, e pelo Mondercange com 11. O Hostert continua último, com 1 ponto.

US Open: Carlos Alcaraz, o mais novo número um mundial

O espanhol Carlos Alcaraz tornou-se hoje no mais jovem número um do mundo da história do ténis, ao sagrar-se campeão do Open dos Estados Unidos, em Nova Iorque, após bater na final o norueguês Casper Ruud.

A jogar a sua primeira final de um torneio do Grand Slam, o jovem, de 19 anos, tornou-se no mais novo campeão do Grand Slam desde o compatriota Rafael Nadal, em Roland Garros em 2005, e no mais jovem vencedor do Open dos Estados Unidos desde o norte-americano Pete Sampras, em 1990.

O Open dos Estados Unidos é quinto título da época do espanhol, depois dos triunfos nos Masters 1.000 de Miami e Madrid e nos ATP 500 de Barcelona e Rio de Janeiro.

