Duques de Cambridge não vão comparecer aos 'Jogos Invictus'

Os jogos foram criados pelo príncipe Harry em 2014 mas, este ano, não vão contar com o apoio da família real. Apenas Meghan estará presente.

Os Jogos Invictus é uma competição para soldados feridos ou doentes que Harry fundou e que acontece todos os anos, por volta do mês de maio.

Em edições anteriores, chegou a contar com a presença do pai e do irmão, Carlos e William mas, este ano, apenas Meghan estará presente para dar apoio ao marido.

William, príncipe Carlos e Harry, na primeira edição dos Jogos Invictus.

O casal fez a sua primeira aparição pública oficial nos 'Jogos Invictus' há cerca de dois anos, em Toronto.

AFP

Com a saída da monarquia, os duques de Sussex estarão por sua conta na edição de 2020, que vai realizar-se na Holanda.

O 'adeus' à monarquia

A partir de 31 de março, os duques de Sussex deixam de representar oficialmente a família real britânica.



Segundo o The Guardian, Harry e Meghan vão ficar no Canadá, onde já se encontram, mas "estarão no Reino Unido regularmente e manterão os mesmos objetivos beneficentes apoiando causas que vão desde a Commonwealth até a saúde mental", avançou o porta-voz do casal.

Entretanto, Harry regressa a Londres já na próxima semana para a gravação de uma música solidária de Jon Bon Jovi e o coro dos Jogos Invictus.