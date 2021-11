Duas das vozes portuguesas mais reconhecidas a nível internacional atuam no final do mês de novembro no Grão-Ducado. Dulce Pontes e Carminho são cabeças de cartaz do Echter'World Festival, de Echternach.

Dulce Pontes e Carminho no Trifolion em Echternach

Duas das vozes portuguesas mais reconhecidas a nível internacional atuam no final do mês de novembro no Grão-Ducado. Dulce Pontes e Carminho são cabeças de cartaz do Echter'World Festival, de Echternach.

Dulce Pontes sobe ao palco do centro cultural Triolfion, na sexta-feira, dia 26 de novembro, às 20h00. Carminho atua no dia seguinte no mesmo palco, no sábado, dia 27 de novembro, igualmente às 20h00.



São artistas de renome internacional que dispensam apresentações. A pianista, compositora e interprete Dulce Pontes tem mais de 30 anos de carreira. Percorre o mundo em concertos desde 1993 graças ao êxito de “Canção do Mar”. Colaborou com os maiores artistas mundiais, com destaque para Ennio Morricone em 2003, que levou ao lançamento do álbum “Focus”, com mais de 300 mil cópias vendidas e várias digressões internacionais. Durante todos estes anos, manteve uma relação estreita com o génio italiano, que faleceu em julho de 2020.

Assim, nos seus concertos, a artista portuguesa não esquece as canções que interpretou com Ennio Morricone, tais como "Cinema Paradiso". Mas o concerto de Dulce Pontes em Echternach promete também levar o público numa viagem ao Brasil para redescobrir as canções da diva brasileira Elis Regina, que morreu prematuramente nos anos 80.Dulce Pontes será acompanhada em palco por Yelsy Heredia (contrabaixo, Cuba, o melhor da sua geração, colaboração com Chucho Valdés), Luis Guerreiro (guitarra portuguesa, colaboração com outras estrelas portuguesas como Mariza) e Sergio Fernandez (piano, Cuba).

Além da cidade de Echternach, a digressão europeia de Dulce Pontes inclui Londres, Paris, Roma, Milão, Bruxelas, Amesterdão, Madrid, Barcelona e Lisboa. Na América, estão marcadas atuações em São Paulo, Rio, Bogotá e Cidade do México.Já a fadista Carminho traz desta vez ao Luxemburgo o álbum Maria. O quinto trabalho discográfico da artista é o mais pessoal da sua carreira. Não só porque escreveu a maioria das canções mas também porque as produziu.

Considerada internacionalmente como "a nova voz do fado", Carminho estreou-se em 2009. Lançou depois Alma, em 2012, Canto, em 2014, e Carminho Canta Tom Jobim, em 2016. Foi nomeada Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique, em 2015.A primeira parte do concerto de Carminho, no Trifolion, em Echternach, será assegurada por Marly Marques. A cantora, residente no Luxemburgo, honra as suas origens portuguesas e o seu amor pela música espanhola e latinoamericana. Irá interpretar canções tradicionais, desde o fado à bossa nova, passando pelo bolero, com jazz à mistura. Subirá ao palco acompanhada dos músicos Riaz Khabirpour (guitarra), Niels Engel (percussão) e Boris Schmidt (contrabaixo).

Os bilhetes para os dois concertos estão à venda no site Trifolion.lu. Os ingressos para o espetáculo da Dulce Pontes custam 45 euros em pré-venda. Um suplemento de 2,50 euros será exigido para as entradas compradas na noite do concerto. O Trifolion garante uma redução de 20% para grupos de mais de cinco pessoas.

As mesmas condições aplicam-se ao concerto de Carminho e Marly Marques, com entrada a 35 euros. Os espetáculos contam com o apoio da Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões, no Luxemburgo.



