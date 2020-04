A cantora volta a falar publicamente sobre a agressão que sofreu há 10 anos.

Duffy. "Puseram-me num quarto de hotel e o agressor regressou para me violar"

No final de fevereiro, a cantora Duffy aderiu ao Instagram com uma publicação inesperada.

A cantora galesa, que teve o primeiro single 'Mercy' no Reino Unido, em 2008, relatoude um momento aterrador. "Garanto-vos que agora estou OK. Fui violada, drogada e mantida em cativeiro durante alguns dias. Claro que sobrevivi. A recuperação demorou tempo. Não há uma forma fácil de contar isto. Mas posso dizer que, na última década, os milhares e milhares de dias que me comprometi a querer sentir o sol no meu coração novamente e agora o sol voltou a brilhar".

Duffy saiu dos holofotes em 2011 e agora explica porquê. "Perguntam-se por que eu não escolhi usar a minha voz para expressar minha dor? Eu não queria mostrar ao mundo a tristeza nos meus olhos. Eu questionei-me como poderia cantar sobre o coração se ele está partido? E, aos poucos, ele reconstruiu-se."

Este domingo, 5 de abril, voltou às redes sociais para contar exatamente o que se passou.





"Era o meu aniversário, fui drogada num restaurante, levada para um país estrangeiro e violada. Estive drogada durante quatro semanas. Não me lembro de entrar no avião e voltei a mim no banco de trás de um carro", afirmou a cantora.

"Puseram-me num quarto de hotel, e o agressor regressou para me violar. Lembro-me das dores e de tentar ficar consciente após ter acontecido. Fiquei sozinha com ele mais um dia, ele nem olhava para mim, eu tinha que andar atrás dele".

"Já não tenho vergonha de algo que me magoou profundamente. Acredito que se se falar do coração, o coração dos outros irá responder. A minha história é negra, mas vem do coração. É dele que falo, pela minha vida e pela dos outros que sofreram o mesmo". Acabou por se libertar e conseguir fugir mas não sabe como. Garante, no entanto, que passou a última década com pensamentos muito negativos como suícidio e que se sentiu "completamente sozinha".





