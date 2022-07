Subsídio destina-se apenas a pessoas que trabalham no país ou a 50 km da fronteira.

Calor. Pelo menos duas empresas da construção pediram subsídio de desemprego por intempérie

Até esta terça-feira, pelo menos duas empresas do setor da construção tinham feito o pedido para poderem beneficiar do subsídio de desemprego por intempérie, segundo dados divulgados à Rádio Latina pela ADEM.

Sob este regime, o Estado assegura parte dos salários dos trabalhadores quando as empresas são forçadas a suspender a atividade devido às condições meteorológicas.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) indica que já há algum tempo que não havia pedidos deste género. "Nos últimos dois anos não recebemos qualquer pedido devido ao calor intenso", refere o organismo.

No Luxemburgo, "o código do trabalho não prevê explicitamente licenças devido as temperaturas elevadas, nem critérios precisos para que uma empresa possa beneficiar do desemprego por intempéries".

"A ADEM trata os pedidos e encarrega-se de avaliar o seu teor face à situação descrita", explica a agência. O organismo aproveita para lembrar que o empregador está obrigado a garantir as condições de trabalho necessárias aos seus empregados: água, sombra e proteção do sol.

Subsídio destina-se apenas a pessoas que trabalham no país ou a 50 km da fronteira

Segundo a ADEM, o desemprego por intempérie é aplicável a partir do momento em que cumprimento das tarefas é impossível ou perigoso devido às condições meteorológicas, destinando-se às empresas da construção e engenharia civil, assim como a determinados ramos cuja atividade normal decorre nos estaleiros.

A medida abrange todos os trabalhadores destes ramos cujo local de trabalho se situa no Luxemburgo, bem como os que trabalham nas regiões limítrofes do Grão-Ducado, isto é, no máximo a 50 quilómetros da fronteira mais próxima.

A ADEM salienta que, para ter direito ao subsídio, a empresa tem de "estar na impossibilidade de destacar os trabalhadores em causa para outras empresas ou obras e ateliers".

Além disso, o empregador está obrigado a informar a ADEM o mais tardar no dia útil seguinte ao dia em que o trabalhador não pôde desempenhar as suas funções devido às intempéries.

Quanto a montantes, o empregador recebe 80% da remuneração bruta horária média do trabalhador nos três meses anteriores ao mês em que ocorre o desemprego por intempérie. O período tido em conta começa a partir da 17° hora de desemprego mensal.

O reembolso está limitado a 250% do salário social mínimo horário, sendo que o Estado garante um máximo de 350 horas de trabalho por empregado e por ano civil.

Em circunstâncias consideradas severas, o Governo pode decidir aumentar esse limite para 500 horas. Os pedidos são feitos à Agência para o Desenvolvimento do Emprego.



