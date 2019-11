As revelações vão ser feitas na grande gala da 32ª edição dos prémios de Cinema Europeu, em Berlim.

Duas co-produções luxemburguesas nomeadas para os prémios “Cinema Europeu”

As revelações vão ser feitas na grande gala da 32ª edição dos prémios de Cinema Europeu, em Berlim.

Os filmes "Tel Aviv on Fire" e "As Andorinhas de Cabul", duas co-produções luxemburguesas, foram nomeados para os prémios "Cinema Europeu", a ter lugar no dia 7 de dezembro, em Berlim.

"Tel Aviv on Fire", do realizador Sameh Zoab, e co-produzido pela Samsa Film, concorre na categoria "melhor comédia", enquanto "As Andorinhas de Cabul", de Zabou Breitman, com co-produção da Melusine é um dos nomeados para o prémio "melhor filme de animação".

Os filmes "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, "A Favorita", de Yorgos Lanthimos, "J’accuse", de Roman Polanski, "O Traidor", de Marco Bellocchio, "Les Misérables", da francesa Ladj Ly, e "Systemsprenger", da alemã Nora Fingscheidt, são os nomeados na categoria de melhor filme.

Na lista de nomeados há também dois filmes de realizadores portugueses: "Cães que Ladram aos Pássaros", de Leonor Teles, e "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre", uma co-produção luso-francesa dirigida por Gabriel Abrantes.

Entre os 46 filmes pre-selecionados aos prémios “Cinema Europeu” estava ainda a longa-metragem "Sibel", co-produzida pela luxemburguesa Bidibul, mas não foi escolhida para a grande gala de 7 de dezembro, em Berlim.

Os nomeados foram divulgados este fim de semana, no festival de Cinema Europeu de Sevilha.

HB