DP é o partido com maior número de listas

O Partido Democrático (DP) é o partido com o maior número de listas na corrida às eleições comunais do próximo dia 11 de junho.

Comunais 2023

O DP está representado em 47 das 56 comunas que têm o sistema de representação proporcional, em que os candidatos concorrem por listas. Feito as contas, o DP tem duas listas a mais do que o Partido Cristão Social (CSV), que está representado em 45 autarquias. Estes dados foram apurados pela rádio estatal 100,7.

Do lado do Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo (LSAP) há 39 listas, menos duas do que há seis anos. Mersch e Junglinster são as duas autarquias que deixaram de ter candidatos socialistas na corrida às comunais.

O Partido Pirata apresenta doze listas no escrutínio de 11 de junho. O Partido Reformista da Alternativa Democrática (ADR) tem onze listas e A Esquerda (déi Lénk) sete listas completas.

O Partido Comunista do Luxemburgo (KPL) e o Fokus apresentam três listas cada. O movimento Os Conversadores (déi Konservativ) tem candidatos em duas comunas.

Artigo: Susy Martins