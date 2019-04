O cantor luxemburguês, de origem italiana, vai apresentar o primeiro álbum de originais na Kulturfabrik.

DON GIO com novo álbum..."Educate Yourself"

Don Gio (nome artístico) "nasceu para a música", arte com a qual convive desde tenra idade. Inicialmente com o hip-hop de Snoop Dogg e Dr. Dre como referência rapidamente o reggae do grande Bob Marley, "of course" serviu de inspiração para a futura carreira artística de Don Gio.

E é com ritmos reggae e mensagens "fortes" queo artista vai apresentar o primeiro álbum de originais no sábado, 20 de abril, a partir das 19h, na Kulturfabrik em Esch-Alzette.

Don Gio é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h na Radio Latina.

Ouça, abaixo, o tema título extraído do primeiro álbum de originais.

