O artista, editou, recentemente, o EP "You Reap What You Sow"

Don G...da Jamaica para o Luxemburgo com o "reggae como bagagem"

Don G, artista jamaicano radicado no Luxemburgo, com mais de dez anos de carreira e um percurso musical que inclui atuações em eventos de renome , vários prémios, colaborações e espetáculos, continua o seu "périplo musical", agora pelo Luxemburgo, com "escala" nos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, para interpretar ao vivo alguns temas do seu recente álbum, como We Need A Change, que pode ouvir abaixo:

Acompanhe a entrevista/showcase, através das frequências 101.2, 103.1 e em www.latina.lu





Ana Crsitina Mendonça Gonçalves