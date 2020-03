A mãe de Cristiano Ronaldo teve um AVC no dia 3 de março.

Dolores Aveiro teve alta hospitalar

Esta sexta-feira, Dolores Aveiro teve autorização para ir para casa, depois de duas semanas internada.

Foi a filha mais velha, Elma Aveiro, que confirmou a notícia ao Correio da Manhã.

A mãe do jogador da Juventus esteve internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.









