Dois meses após separação, Alejandro Sanz tem nova namorada

Cantor foi fotografado com artista cubana.

Depois de muita especulação, já se sabe quem é a nova namorada do cantor Alejandro Sanz. Rachel Valdés, é cubana, modelo, tem 30 anos e tem um filho de cinco anos. É ela a nova parceira de Alejandro Sanz.

Na terça-feira passada, 10, a revista Corazón mostrou as primeiras imagens de ambos num barco em Miami.

Formada na Academia San Alejandro, em 2010, Rachel Valdés é uma das artistas da nova vanguarda cubana. Utiliza diferentes técnicas no seu trabalho: pintura, aquarela, fotografia, escultura e instalações. Participa do projeto cultural Atrás do Muro desde 2012 e da 12ª edição da Bienal de Havana com Cubo Azul e Composição Infinita.

A jovem apareceu no vídeoclipe "Traidora" de Marc Anthony e apoderou-se da Times Square, em 2017, exibindo três gigantescos painéis de espelhos tridimensionais.



Valdés acompanhou Alejandro em parte da digressão espanhola, embora nunca tivessem aparecido juntos. Segundo o El Pais, a artista já conhece os filhos do cantor: Manuela, 18 anos, nascida da sua relação com Jaydy Michel, e Dylan e Alma, filhos de Raquel Perera.

Em Miami, os dois foram finalmente fotografados juntos.

Família separada

Alejandro Sanz separou-se, em julho, de Raquel Perera, com quem tem dois filhos. Raquel não comentou a nova relação do ex-marido e apenas publicou nas redes sociais uma mensagem em que confirma que o casamento acabou.

"Um amor puro. Somos uma família e sempre seremos. Decidimos amar-nos para sempre, e é assim que vai ser. O eterno tem a complexidade e a vantagem de transformar as formas de amar em outras direções, sem destruir a afeição, a lealdade e a responsabilidade conjunta por nossos filhos. A nossa família está acima de tudo... é diversa e bela, como a vida, e assim permanecerá. O mundo muda, assim como nós, sempre com amor. Obrigado por respeitá-lo", disse.