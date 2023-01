Em causa está o Dia da Europa, um feriado criado em 2019 e que é celebrado a 9 de maio, e a quinta-feira da Ascensão que calha também a 9 de maio.

Dois feriados no mesmo dia em 2024. CSV questiona Governo

Em 2024, dois feriados vão calhar no mesmo dia. O Partido Cristão Social (CSV) quer saber o que é que o Governo tenciona fazer.

Numa questão parlamentar dirigida ao ministro do Trabalho, Georges Engel, o deputado cristão-social Marc Spautz faz referência ao facto de o calendário de 2024 trazer menos um feriado. Em causa está o Dia da Europa, um feriado criado em 2019 e que é celebrado a 9 de maio, e a quinta-feira da Ascensão que, como refere o deputado, em 2024 calha também a 9 de maio.

O deputado quer por isso saber se o ministro do Trabalho está em conversações com os parceiros sociais “sobre este feriado a menos” no próximo ano. Spautz questiona ainda Georges Engel sobre se o ministro tenciona acordar um outro dia feriado e em que condições.

Note-se que o Luxemburgo tem 11 feriados anuais. Segundo a lei em vigor, quando um feriado calha num dia de descanso do trabalhador, o empregador deve ceder-lhe um dia de férias compensatório.

E, já agora, sobre os feriados em 2023, lembramos que o próximo chega só em abril. Trata-se da Segunda-feira de Páscoa, no dia 10.

Covid19. Luxemburgo não testa viajantes oriundos da China

O Luxemburgo não tenciona impor restrições aos viajantes provenientes da China, pelo menos para já. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde à rádio 100,7 que acrescenta que, para já, os viajantes que chegam da China não têm de apresentar um teste negativo à covid-19.

A explosão de casos de covid-19 na China, depois do fim da política “zero covid” que o país implementou durante três anos, fez disparar o número de casos e alguns países já começaram a impor restrições.

A célula de crise europeia deverá reunir-se esta quarta-feira, com o objetivo de discutir "possíveis medidas para uma abordagem coordenada” dos Estados-membros da União Europa (UE) à explosão de casos de covid-19 na China.

Maioria das vítimas de violência não faz queixa nem procura ajuda

A esmagadora maioria das vítimas de violência não apresenta queixa nem procura ajuda. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), referentes aos últimos 12 meses, revelam que cerca de 63.000 vítimas de violência física, psicológica ou sexual permanecem “praticamente invisíveis”.

O número corresponde a 78% do total das vítimas. Estas pessoas declaram não ter tido contacto nem com a polícia nem com médicos, psicólogos, assistentes sociais ou instituições religiosas.

Trocado por miúdos, a maior parte das vítimas não procura ajuda profissional e não assinala que foi vítima de violência. O inquérito do Statec mostra que esta realidade abrange tanto as mulheres como os homens, embora entre elas a percentagem seja ligeiramente superior: 79% contra 77%.

De acordo com os números do gabinete de estatísticas, apenas 9% das vítimas foram à polícia depois de terem sofrido um episódio de violência. Aqui, a diferença entre homens e mulheres faz-se sentir: 12% das vítimas homens contactaram a polícia, ao passo que entre as mulheres essa taxa foi de apenas 6%.

Para o Statec, uma das explicações para isso poderá ser o contexto da vitimização. Isto porque as mulheres tendem a ser mais afetadas por agressões no seu círculo pessoal. Ora, isso pode demovê-las de apresentarem queixa. Além disso, estes são contextos onde, por norma, não há testemunhas. Testemunhas que, eventualmente, poderiam também informar as autoridades.

Xavier Bettel: "Quero continuar como primeiro-ministro"

Durante a entrevista de Ano Novo, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, reafirmou o desejo de permanecer como líder do Governo, após as eleições que se realizam este ano.

Bettel quis, assim, acabar com os rumores de que poderia ter outro cargo no radar. Apesar da existência de "ofertas de emprego interessantes", seria "irresponsável causar um período de instabilidade política", afirmou.

No passado, Bettel já recusou ofertas importantes como, por exemplo, o cargo de Presidente do Conselho Europeu, que lhe foi sido oferecido pelo presidente do Conselho da Europa, Charles Michel.

Morte de Bento XVI. Residentes podem assinar livro de condolências virtual

A Nunciatura Apostólica belga abriu um livro de condolências pela morte do papa emérito Bento XVI. Os residentes do Luxemburgo que quiserem deixar a sua mensagem, podem fazê-lo virtualmente.

O livro vai estar aberto esta terça e quarta-feira, das 10h às 12h e das 15 às 17h, na Nunciatura Apostólica em Bruxelas (9, Avenue des Franciscaines). As mensagens de condolências podem também ser enviadas por e-mail, para na.belux@diplomat.va, de acordo com uma nota divulgada no site da Igreja Católica do Luxemburgo.

A Igreja já fez saber também que o arcebispo Jean-Claude Hollerich irá celebrar uma missa de homenagem a Bento XVI, na Catedral do Luxemburgo, na presença dos fiéis. A data deverá ser anunciada nos próximos dias.

Bento XVI, papa entre 2005 e 2013, morreu no sábado, aos 95 anos de idade. O funeral realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Serviços de socorro de Esch-sur-Alzette são os que fazem mais intervenções

Os serviços de socorro do CGDIS de Esch-sur-Alzette são os que mais tiveram de intervir desde setembro 2021.

25,1% de todas as intervenções ocorreram na capital do ferro, enquanto 24,2% foram feitas pelo CGDIS de Hesperange. Em terceira posição surge o serviço de socorro de Ettelbruck, com 17,3% das intervenções.

Estes dados foram revelados pela ministra do Interior, Taina Bofferding, na resposta a uma questão parlamentar.

Na resposta, fica-se ainda a saber que, em média, um serviço de socorro precisa de 12 minutos para chegar ao local do incidente.

2022 foi o segundo ano mais quente de sempre no Luxemburgo

Dezembro conquistou um novo recorde histórico de temperaturas máximas mais elevadas do último mês do ano e 2022 foi também o segundo mais ensolarado desde 1947.

Com temperatura média anual de 11,2°C, o ano de 2022 ocupa o segundo lugar entre os anos mais quentes do Grão-Ducado, desde 1947.

O ano mais quente no Grão-Ducado foi 2020, com temperatura média anual de 11,3°C e logo a seguir posiciona-se 2022, seguido de 2018 (11,1°C).

Kiev reivindica ataque que mata "centenas" de soldados russos

O Exército ucraniano reivindicou o ataque que a Rússia diz ter matado 63 soldados russos em Makiivka, mas que os ‘media’ russos e ucranianos dizem ter feito centenas de vítimas mortais.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas – 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus.

Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita para assinar pelo Al-Nassr

O futebolista Cristiano Ronaldo chegou ontem a Riade, na véspera de ser apresentado aos adeptos dos sauditas do Al-Nassr, clube pelo qual se comprometeu por duas épocas e meia.

Cristiano Ronaldo vai ser apresentado hoje pelas 17:00.

O capitão da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United.

FPF determina um minuto de silêncio em todas as provas até domingo em homenagem a Pelé

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu implementar um minuto de silêncio em homenagem ao antigo futebolista brasileiro Pelé nas várias competições que organiza. Uma medida que vai vigorar até ao dia 08 de janeiro.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

