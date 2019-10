De Rita Pereira a Kylie Jenner, as celebridades mostram os disfarces que escolheram para os filhos vestirem no Halloween.

Doce ou travessura? As fotos mais amorosas dos filhos dos famosos

De Rita Pereira a Kylie Jenner, as celebridades mostram os disfarces que escolheram para os filhos vestirem no Halloween.

A tradição do Halloween está cada vez mais globalizada e conquista miúdos e graúdos. Sobretudo os mais pequenos, que se podem mascarar, em países que também têm a tradição do Carnaval, como Portugal, duas vezes por ano.

No caso do Halloween, as bruxas, os vampiros e as abóboras são os reis dos disfarces, fazendo primeiro as delicias dos adultos antes de conquistarem as crianças.



Muitas celebridades portuguesas aderiram a esta data e partilharam nas suas páginas de Instagram os fatiotas dos filhos.

Rita Pereira, por exemplo, vestiu o seu filho bebé de abóbora e não resistiu a partilhar o resultado com os seus fãs: "Nunca mais vou olhar para uma abóbora da mesma maneira. Digam lá se o vosso dia não começou com um sorriso?!", escreveu a atriz no Instagram.

Abóbora foi também a escolha de Carolina Deslandes para o disfarce do seu filho mais novo. Mãe de três crianças, a cantora vestiu os seus outros dois filhos de vampiro e esqueleto.

Dia sem julgamentos

A chef Filipa Gomes partilhou a fotografia da sua filha mais velha disfarçada de bruxinha, e aproveitou para deixar uma mensagem para aqueles que criticam a apropriação desta tradição anglo-saxónica por outras culturas, como a portuguesa.

"Há quem não goste de se mascarar. Está certo. Ninguém deve ser obrigado a nada. Só tenho pena dos que até gostariam mas não aproveitam, não se dão ao trabalho, não têm coragem".

E ainda acrescenta: "98% dos dias do ano já são tão sérios. Estes dias especiais são importantes porque não têm julgamento. Usem-nos! Estes são os dias em que vocês podem encontrar o vosso próprio eu, o herói ou heroína que têm aí dentro preso, a mascara de superpoderes, o talento ou a liberdade que estavam espartilhados. São só dias de festa mas também podem ser dias de libertação."

Quando os pais se divertem mais do que os filhos

Nos países onde o Halloween está profundamente enraizado, como os Estados Unidos da América, as festas começam ainda antes do dia 31 de outubro.

Os mais pequenos têm, portanto, direito a vários dias para se divertirem. Ou deixar que os adultos se divirtam por eles, quando são os primeiros as escolher as máscaras.

É o que parece acontecer no caso de Kylie Jenner, que vestiu a filha de ano e meio com uma espécie de réplica do vestido roxo que usou na edição de 2019 da festa Met Gala, em Nova Iorque.

Pela expressão da pequena Stormi Webster, o disfarce agrada, sobretudo, à mãe.





Ana Tomás