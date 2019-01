O artista Anté traz sons, ritmos e alternativas musicais aos estúdios da Radio Latina pela "mão" do Coletivo Luxemburguês The Grape Sound Colective

Radio Latina 1

Djevara (Redux)...punk/hardcore e rock alternativo em acústico na Radio Latina

Djevara, banda punk/hardcore e de rock alternativo do Sul de Londres regressaram, recentemente aos escaparates, com Blood, Sweat & Years um álbum composto por temas "fortes", "impregnado" de mensagens de intervenção social e política. No Luxemburgo para promover a versão "acústica" do novo projeto musical da banda, Anté vocalista e guitarrista dos Djevara, faz "escala" na Radio Latina, entre as 15h e as 16h, para interpretar ao vivo alguns dos temas do último álbum. Em estúdio vai estar, igualmente, Mathis Krier membro do coletivo luxemburguês The Grape Sound Colective, responsável pela promoção e divulgação de bandas de música alternativa além-fronteiras.





Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em www.latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves