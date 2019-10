O Dj produtor e compositor cabo-verdiano apresenta o seu novo projeto com a voz da cantora Maryelle.

Radio Latina 1

Dj Neggas e Maryelle Miranda a voz e o ritmo em sintonia

O Dj produtor e compositor cabo-verdiano apresenta o seu novo projeto com a voz da cantora Maryelle.

Danilo Ramos (Dj Neggas) nasceu em Cabo Verde e reside no Luxemburgo desde 2009. De Cabo Verde, além da Morabeza, trouxe a música e a vontade de evoluir no meio.

Após várias atuações em discotecas do Luxemburgo e colaborações com outros artistas, fundou a sua própria editora a "Ramos Production", com o objetivo de dar a conhecer novos talentos.

Na sua "busca" por novos artistas descobriu, graças à internet, a artista luxemburguesa, de origem brasileira, Maryelle Da Paula Miranda. A empatia artística foi imediata e o resultado da colaboração entre ambos ,são composições dinâmicas, dançantes, com mensagens de união e otimismo.

Os artistas vão estar nos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, a partir das 15h, para em "uníssono" apresentarem o seu projeto musical.

Siga a atualidade do artista na página facebook DJ NeGgas.

Acompanhe o showcase com Dj Neggas e Maryelle através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves