Disney fecha parques de diversão em todo o mundo

Num esforço mundial para travar a propagação do coronavírus, todos os parques temáticos da Disney vão ser encerrados já este sábado, 14 de março.

Na passada quinta-feira, 12, a Disney divulgou em comunicado oficial que ia tomar medidas para proteger todas as pessoas que envolvem as infrastuturas espalhadas pelo mundo.

"Com muita cautela e no melhor interesse dos nossos hóspedes e funcionários, prosseguimos com o encerramento dos nossos parques temáticos no Walt Disney World Resort, na Flórida, e no Disneyland Paris Resort".



Os hotéis ficarão abertos até segunda-feira, 16, para que os hóspedes possam ter tempo de reajustar calendários.

Não foram ainda detetados casos positivos de Covid-19 nos parques. A Disney prevê o retomar da atividade para o final deste mês.