Se tiverem as mesmas qualificações e experiência, mulheres e homens a fazer o mesmo trabalho têm de ganhar o mesmo. Lei prevê multas de 251 a 25.000 euros para as empresas que não respeitarem a regra.

Igualdade entre mulheres e homens

Discriminação salarial. Cinco queixas, mas nenhuma multa desde 2016

É uma lei de 2016, mas nunca é demais lembrar. No Luxemburgo, a legislação sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres estipula que para trabalho igual o salário tem de ser igual.

Segundo dados revelados à Rádio Latina pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), houve cinco queixas desde a entrada em vigor da lei, mas nenhuma acabou em multa. “No seguimento das inspeções da ITM, nenhuma infração foi constatada, não foi emita qualquer multa”, segundo a inspeção do trabalho. Ainda sobre as queixas, três foram apresentadas por mulheres e duas por homens.



Além das queixas, a ITM foi consultada 46 vezes desde 2016 para esclarecimentos e aconselhamento em matéria de desigualdade salarial. A maior parte dos contactos foi feita em 2018.

Multas podem chegar aos 25.000 euros

Na prática, se um homem e uma mulher fizerem o mesmo tipo de trabalho e tiverem as mesmas qualificações, têm de receber o mesmo. As empresas onde existem diferenças salariais não justificadas por razões objetivas estão a infringir a lei e arriscam-se a sanções. As multas vão dos 251 aos 25.000 euros, e os montantes podem duplicar em caso de reincidência no espaço de dois anos.

A legislação indica que, para que o trabalho de um homem e de uma mulher seja considerado “igual”, têm de lhes ser exigidos os mesmos conhecimentos/qualificações profissionais, as mesmas competências e experiência e as mesmas responsabilidades. “É proibido a qualquer empregador basear-se noutros critérios […] para determinar o salário de um trabalhador”, pode ler-se no site do Ministério da Igualdade.

Qualquer pessoa que se sentir lesada em matéria de igualdade salarial deve contactar os serviços da Inspeção do Trabalho e das Minas. Em declarações à Rádio Latina, fonte da ITM alertou, porém, para a importância de haver provas, como os recibos de vencimento, que provem a eventual diferença salarial.

No Grão-Ducado, as mulheres ganham mais do que os homens? São os novos dados do Statec sobre a igualdade salarial.

De acordo com o mais recente estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre a igualdade salarial, pela primeira vez na história, as mulheres no Luxemburgo ganham mais do que os homens, se tivermos em conta o salário médio por hora. No entanto, em termos anuais, elas continuam a ganhar menos porque trabalham menos, em muitos casos porque reduzem a carga horária para se dedicarem à família.

Artigo: Diana Alves | Foto: Getty Images