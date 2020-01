O álbum "Sempre", de 2019, foi produzido pelo músico José Mário Branco.

Disco de Katia Guerreiro entre os "melhores do ano" para o Le Monde

O álbum "Sempre", de 2019, foi produzido pelo músico José Mário Branco.

Todos os anos, os críticos de música do jornal francês Le Monde elegem os melhores discos. "Sempre", de Kátia Guerreiro, está entre os escolhidos de 2019.



Para o crítico francês Patrick Labesse, Katia Guerreiro está entre os cinco melhores porque tem uma "voz soberana e intensa". Para além disso, "Katia transporta também uma memória, a do fado tradicional. Sem com isso por de lado a poesia contemporânea e o prazer da digressão, como é testemunho o seu brilhante 'Sempre'", afirmou.

A lista foi publicada na rúbrica "Rap, rock, pop... nos albums coups de cœur de 2019", que junta as escolhas de vários críticos.



Para além de Guerreiro, as outras escolhas de Labesse recaíram nos discos 'Um Corpo No Mundo', da baiana Luedji Luna, 'Wahala Wahala', de K.O.G. & The Zongo Brigade, 'Daba', d"Oum, e 'Roudennoù/Traces', de Yann-Fanch Kemener.

A fadista recorreu ao Instagram para dedicar a distinção ao "Mestrinho", como chamava a José Mário Branco, que morreu a 19 de novembro.

"Mestrinho, o nosso disco foi hoje considerado um dos 5 melhores de 2019 pelo jornal LE MONDE! Não sei se sabe, mas a sua impressão digital faz muita diferença na minha vida! Obrigada!", escreveu.





Ana Patrícia Cardoso