Atualidade em síntese 07 JUL 2022

Diretor da Saúde. "Não acho que vamos voltar a impor restrições sanitárias"

Apesar de um aumento significativo do número de infeções da covid-19, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, não vê razão para voltar a impor restrições sanitárias.

Em entrevista ao Wort alemão, o responsável sublinhou que, apesar de a média diária de infeções oscilar entre 700 e 800 casos, o que representa um pouco mais do que no mês passado, é significativamente mais baixa do que as anteriores ondas.

Jean-Claude Schmit garante que as autoridades estão a acompanhar a situação nos hospitais, acrescentando que só se número de casos graves aumentasse em massa é que seriam tomadas novas medidas, como por exemplo a reintrodução da máscara obrigatória. No entanto, o diretor da saúde realça que não é essa a situação e não acredita que, com a variante atual, seja necessário voltar a impor restrições.

Luxemburgo. Infeções por covid-19 aumentam 28% numa semana

Os casos de covid-19 continuam a aumentar no Grão-Ducado. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, o número de infeções aumentou 28%, ultrapassando os 5.700 casos.

Este aumento também pode ter sido influenciado pelo número superior de testes PCR realizados durante essa semana, em comparação com a precedente, que subiu de 11 mil para 14 mil.

A idade média das pessoas com covid-19 na semana analisada é de 39,9 anos. Já a média de idade das duas pessoas que morreram por causa do vírus nesse período é de 69 anos.

Se, na semana precedente, foram registados 13 internamentos em enfermaria por causa do vírus, na semana passada, esse valor aumentou para 19. Já nos cuidados intensivos, diminuíram de 2 para 1. A idade média dos pacientes hospitalizados é 53 anos.

De 27 de Junho a 3 de Julho de 2022, foram administradas 1.676 doses da vacina contra a covid-19. 474.011 pessoas têm a vacinação completa, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,8% da população.

Luxemburgo com oito casos de varíola dos macacos

São já oito os casos de varíola dos macacos no Luxemburgo. O Ministério da Saúde confirmou ontem cinco novos casos da doença.

Desde o início da epidemia de varíola na Europa, o Laboratório Nacional de Saúde diz que recebe pedidos de análise todos os dias, mas os resultados são na sua maioria negativos.



O Ministério de Paulette Lenert indica ainda que vai fazer um balanço semanal sobre o assunto todas as sextas-feiras.

Os sintomas de varíola dos macacos incluem febre, dor de garganta e borbulhas no corpo. No Luxemburgo, as pessoas infetadas devem ser mantidas em isolamento durante três semanas.

Luxemburgo lamenta decisão do Parlamento Europeu de dar acordo à integração da energia nuclear e gás

O governo luxemburguês lamenta a decisão do Parlamento Europeu de incluir a energia nuclear e o gás natural na lista de atividades económicas ambientalmente sustentáveis.

O Luxemburgo opôs-se desde cedo à proposta da Comissão Europeia, agora ratificada pelo Parlamento Europeu, de incluir a energia nuclear e o gás natural na classificação de "energia verde", dentro da nomenclatura da União Europeia.

O governo refere numa nota enviada às redações que a verdadeira transição para a neutralidade climática deve desconsiderar os combustíveis fósseis e a energia nuclear, já que são uma tecnologia cara e altamente perigosa para os cidadãos e o meio ambiente.

O ministro luxemburguês da Energia, Claude Turmes, tinha já qualificado a proposta da Comissão Europeia como "lavagem verde".

O Luxemburgo deverá agora juntar-se à Áustria numa ação judicial contra esta decisão da Comissão Europeia.

Veículos elétricos. Novas ajudas para empresas que invistam em postos de carregamento

O Parlamento aprovou o novo pacote de ajudas para incentivar as empresas a investir em pontos de carregamento para veículos elétricos. O objetivo é estimular o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Luxemburgo.

De acordo com o Ministério da Energia, os novos apoios destinam-se à instalação de postos de carregamento acessíveis ao público e a postos privados nas empresas. A intenção é desenvolver a rede de postos de carregamento em território nacional, vindo complementar o regime de ajudas já existente para particulares e as redes Chargy e SuperChargy, acessíveis ao público.

O novo pacote inclui dois tipos de ajuda. O primeiro destina-se a todas as empresas, independentemente do seu tamanho, e será atribuído através de um apelo a projetos que visem uma capacidade de carregamento igual ou superior a 175 kilowatts. Os projetos selecionados poderão beneficiar de um subsídio de até 50% do investimento na infraestrutura, sendo que a prioridade será dada aos projetos com maior acessibilidade.

A segunda ajuda está reservada às pequenas e médias empresas (PME) e visa facilitar a sua transição para a mobilidade elétrica. Mediante um simples pedido, as PME poderão beneficiar de um subsídio que pode chegar aos 50% dos custos relacionados com a instalação de carregadores e aos 60% das despesas de ligação à rede elétrica. Os tetos das ajudas são de 40.000 euros e 60.000 euros, respetivamente.

Segundo o ministro da Economia, Franz Fayot, o Luxemburgo tem atualmente cerca de 1.300 pontos de carregamento acessíveis ao público, numa altura em que o número de carros elétricos no país está a aumentar: 20,5% dos novos carros em 2021 eram elétricos. Nos primeiros quatro meses deste anos, a percentagem subiu para 23,7%.

Primeiro-ministro britânico vai fazer hoje comunicação ao país

O gabinete do primeiro-ministro britânico anunciou que Boris Johnson vai fazer hoje uma declaração ao país, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Até ao momento não se conhecem mais detalhes sobre a declaração política, nem a hora a que será feita.

De acordo com as estações de televisão britânicas BBC e Sky News, Johnson vai apresentar hoje a "demissão de líder do Partido Conservador", o que significa também demitir-se do cargo de chefe do governo.

Segundo Chris Mason, editor de Política da BBC, Boris Johnson deve manter-se em funções até ao "outono".

Na quarta-feira, o primeiro-ministro comunicou ao governo que não se ia demitir.

Entretanto, a nova ministra da Educação britânica anunciou a demissão do cargo e o novo ministro das Finanças apelou a Boris Johnson para "se demitir".

Aumenta para nove o número de mortos nos Alpes italianos após derrocada

Subiu para nove o número de mortes na derrocada de parte do glaciar Marmolada, nos Alpes italianos, no domingo, segundo as autoridades locais.

Oficialmente, há ainda três desaparecidos e as buscas continuam através de meios aéreos, com recurso a drones e helicópteros, devido ao perigo de o fazer por via terrestre com o risco de novos deslizamentos face às altas temperaturas na zona.

Os feridos, em diferentes graus, são sete.

Presidente executivo da ANA reconhece problemas "graves" nos aeroportos

O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, reconhece que há problemas "graves" nos aeroportos e sublinhou que a gestora das infraestruturas está a trabalhar com os parceiros para melhorar o serviço. E fala em resultados "muito tangíveis".

Ouvido no Parlamento português, a pedido do PSD, o responsável adianta que houve "melhoria notável no tempo de espera no controlo de fronteiras desde 18 de junho", graças ao trabalho que está a ser feito com o Ministério da Administração Interna e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A audição aconteceu numa altura em que estão a ser cancelados vários voos, diariamente, nos aeroportos europeus, devido à falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos.

Condutora procurada depois de atropelar criança em Peppange

A polícia luxemburguesa procura uma mulher que atropelou uma criança na segunda-feira passada. Por volta das 16h10, um grupo de pais e respetivos filhos atravessavam uma passadeira na rue de Crauthem, em Peppange, quando uma motorista passou um sinal vermelho e atropelou uma criança num pé.

As autoridades procuram agora a mulher que conduzia "um veículo branco do tamanho de um VW Golf com placas alemãs começando com as letras 'ST'". Segundo testemunhas, a pessoa em causa ainda parou uns instantes, mas acabou por seguir caminho. Terá 60 a 70 anos e cabelo branco pelos ombros.

Quem souber de mais pormenores sobre o caso, pode contactar a polícia de Réiserbann através do número (+352) 244 61 1000 ou através do email: police.reiserbann@police.etat.lu.

Eliminatórias. F91 Dudelange bate KF Tirana por 1-0 para a Champions

O campeão luxemburguês de futebol, F91 Dudelange, recebe e venceu por 1-0 o KF Tirana, da Albânia, no jogo da primeira mão da fase de eliminatórias da Champions.

A segunda mão será jogada no dia 12 de julho (terça-feira), às 20h, na capital albanesa.

