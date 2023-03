Direito de Antena Parabólica

/ 12:00:00

Transportes públicos sem apertos

17 de março de 2023 - “Para acabar com os transportes públicos à pinha, prometo implementar autocarros por cores de vestuário, (como as máquinas de lavar roupa)! Assim, pode contar com um autocarro para quem veste escuro, outro para quem veste cores e por último um para os que usam vestuário branco!”